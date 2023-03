Talent Busters Filippo Martelli sbaraglia tutti

Sono stati Filippo Martelli di Pistoia e Sofia Fiesoli, in arte Felicchina, di Firenze a fare la parte del leone all’undicesima edizione di "Talent Busters – l’acchiappatalenti", il cui atto conclusivo si è tenuto nell’incantevole cornice del Salone Europa dell’Hotel Residence Esplanade di Viareggio. A "casa" del pistoiese Francesco Becciani, vincitore della trasmissione "Bruno Barbieri-4 Hotel", condotta da chef Barbieri e in onda su Tv8, i due giovani hanno trionfato nel format televisivo della talent scoit pistoiese Elisabetta Branchetti.

Martelli è stato insignito con i premi di miglior finalista assoluto e per la migliore interpretazione, mentre Felicchina ha conquistato il riconoscimento quale miglior cantautore e i premi Stage Arealive, brano in rotazione del palinsesto di White Radio e miglior inedito. Tra i Kids si è imposta Anita Fedeli, fra gli Junior Alberto Giuntini, tra gli Young Christian Chiarotti, fra i Big Eleonora Fazzi. Il premio performer Musikey Academy è stato attribuito a Matteo Giordani, quello GrowingUp al già citato Alberto Giuntini. I premi telegenia, rivelazione e presenza scenica sono andati rispettivamente a Viola Notturni, Giulia Mosca e Irene Barni. Così ha stabilito la giuria presieduta da Stella Monroe, di cui facevano parte anche gli altri vocal coach Mary Filizola e Daniele Narducci. Ospiti della serata, presentata da Elisabetta Branchetti e Raffaele Totaro, il vicesindaco di Viareggio Valter Alberici, che ha premiato i vincitori, e i cantanti Riccardo Mazzi di Reggio Emilia, vincitore della quinta edizione del Talent, e Lorenzo Petrescu di Viareggio, trionfatore della 6a nella categoria kids.

"Si è concluso felicemente un lungo percorso iniziato con le selezioni a White Radio – ha commentato per noi Elisabetta Branchetti –. La qualità dei concorrenti è stata elevata, così come splendida è stata la sede della finale. L’esserci spostati in Versilia ha arricchito ancor di più la nostra manifestazione, sempre più ricca di partecipanti e sempre più toscana, non solo pistoiese. Anche se le nostre radici restano fondamentali.

"Un grazie – sottolinea Elisabetta – va agli sponsor Versilia Ponteggi, Cafè Le Blanc, Carmela Hair Look, Automotocarrozzeria Patrizio, Naskà donna e uomo e Centro Carta". Ricordiamo che hanno preso parte alla finale nella categoria kids Viola Notturni, Giulia Mosca e Giorgia Maria Bucca; tra gli Junior Mattia Ponzi, Grazia Castellone, Noemi Carlucci e Katia Piacentini; nella categoria young Sara Iachetta, Mirea Berti, Matteo Giordani, Rebecca Vestrini e Irene Barni; fra i Big Filippo Martelli, Gianluca Niccoli e Sonia Lepori, tra i Cantautori Alessandro Labbruzzo, Alina Alice Carocci, Dario Giovannetti, Lorenzo Fabiani e Paul Paganini. Appuntamento alla dodicesima edizione.

Gianluca Barni