Svolta per la panchina. Pistoiese, c’è Giacomarro

Il tecnico ha fornito la propria disponibilità, ora la palla passa alla proprietà arancione e in particolare a Sergio Iorio e al direttore sportivo Massimo Taibi. Il matrimonio tra la Fc Pistoiese e Domenico Giacomarro s’ha da fare? Ancora pochi giorni e le carte sul tavolo verranno scoperte. Anche perchè il calciomercato estivo è alle porte ed è risaputo che cominciare a programmare la campagna acquisti col giusto anticipo può garantire un vantaggio fondamentale sulle dirette concorrenti, soprattutto in caso di lotta ad obiettivi ambiziosi come la vittoria del campionato.

Nelle ultime 48 ore il nome di Giacomarro è tornato prepotentemente in pole position, alla luce anche della fumata nera della trattativa che avrebbe dovuto portare l’allenatore alla Fidelis Andria. A confermare il dialogo con la proprietà arancione è stato lo stesso allenatore in uscita del Team Altamura, che ha ammesso di aver avuto nei giorni scorsi un colloquio con la proprietà della Pistoiese e di aver dato la propria disponibilità a prendere parte al progetto di rinascita di una piazza storica come quella di Pistoia. Un’apertura significativa, che mette ora la società nella condizione di scegliere in piena autonomia a chi affidare la panchina arancione.

Il profilo di Giacomarro è quello di un tecnico vincente, che nel corso della lunga carriera ha ottenuto ben cinque promozioni dalla Serie D al professionismo. I primi trionfi arrivano all’inizio degli anni Duemila. Nella stagione 2000/2001 Giacomarro guida la Pro Vasto alla vittoria dell’Eccellenza e alla conseguente promozione in quarta serie, mentre due anni più tardi, nel 2003, il passaggio in Serie D col Vittoria arriva dopo i playoff. La stagione seguente il tecnico di Marsala mette la firma sulla terza promozione in quattro anni, arrivando secondo in classifica col Potenza che in seguito verrà poi ripescato in Serie C2. Altro giro altra corsa nel 2006, quando la promozione tra i professionisti arriva sulla panchina della Paganese. Il nome e soprattutto la fama di vincente di Giacomarro iniziano a fare il giro di tutta Italia e l’allenatore siciliano comincia il proprio pellegrinaggio da nord a sud: Siracusa, Rovigo, Lamezia, Termoli, Potenza, Grosseto, Poggibonsi e Turris. Dopo alcune stagioni altalenanti e con un paio di esoneri nel curriculum, Giacomarro torna a vincere nella stagione 2018/19 alla guida dell’Az Picerno, conquistando il quarto campionato di Serie D della carriera e portando per la prima volta nella propria storia il club lucano in Serie C.

Lasciata la Basilicata nel settembre 2020, dopo una rapida avventura a Ragusa, nell’estate 2023 sposa il progetto dell’ambizioso Team Altamura. Il risultato è sempre lo stesso: un altro campionato vinto nel girone notoriamente più duro dell’intera Serie D, quello delle formazioni pugliesi e campane. Un vincente nato, che nonostante le 61 primavere non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Michele Flori