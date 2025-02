Sura Bizzarri presenta ’Le nonnare’, per tutte le età. Un pomeriggio di racconti e di solidarietà

Questo pomeriggio alle 16:00, presso la Biblioteca comunale Bellucci, a San Marcello pistoiese, sarà presentato il gustoso volumetto ’Le Nonnare’ ultima fatica letteraria uscita dalla penna della scrittrice marescana, Sura Bizzarri. Chi ha detto che le fiabe sono solo per i bimbi? Si chiede l’autrice e nelle pagine dell’opera si trova la risposta, cresciuta all’ombra di gatti, di anziani, di solidarietà e altre amenità. L’incasso derivante dalla vendita del libro andrà all’Associazione "One Love", in favore del tredicenne senegalese, ospite a Maresca che si sta sottoponendo a una serie di importanti interventi chirurgici presso l’ospedale Meyer di Firenze. Al pomeriggio di presentazione sarà presente Sofia Grandi, per l’Associazione One Love che racconterà del giovane ospitato e delle altre attività dell’associazione accompagnando professionisti della sanità. Una bella iniziativa che la scrittrice marescana sostiene con l’entusiasmo che da sempre la contraddistingue.

Il libro è scritto ribaltando i ruoli dei protagonisti rovesciandone i comportamenti, così finisce che saranno i gatti ad accudire gli umani invece che viceversa, come accade nella vita reale. Si arriva alla conclusione con quel pizzico di magia che nelle fiabe non può mancare. Una buona azione per una buona causa che sta accompagnando questo ragazzo verso l’orizzonte di una vita migliore. Il percorso lungo e faticoso non ha scoraggiato nessuno dei protagonisti. Chissà se la magia, almeno qualche volta, si affaccia nella vita degli umani così distratti da cose spesso futili.

Andrea Nannini