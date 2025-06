Supercoppa dei rioni, si sfidano i trionfatori dell’edizione 2024

Mercoledì prossimo 4 giugno si disputa a Montale la Supercoppa dei rioni 2025, un minitorneo a tre in cui si affronteranno le squadre vincenti dei tornei dei rioni di Montale, Montemurlo e Quarrata nell’edizione scorsa del 2024, vale a dire la Pantera per Quarrata, Popolesco per Montemurlo e Ugna per Montale.

La competizione si svolgerà allo stadio comunale Silvano Barni a partire dalle ore 20.30, quando si affronteranno Pantera di Quarrata e Ugna di Montale nel primo dei tre incontri di 40 minuti ciascuno. Si proseguirà alle ore 21.30 con la partita tra il rione Popolesco di Montemurlo con la perdente tra Ugna e Pantera e successivamente, alle ore 22.30, si disputerà l’ultimo dei tre incontri tra Popolesco e la vincente di Ugna-Pantera.

Il regolamento prevede che al termine dei 40 minuti di ogni incontro si calcino i rigori in caso di parità. Allo stadio Barni gli spettatori potranno usufruire anche di stand gastronomici.

Intanto, in attesa della Supercoppa, tutto è pronto per il torneo dei rioni di Montale che vivrà quest’anno la sua 38esima edizione a partire dal 24 giugno con la prima gara del girone di qualificazione tra Ugna, il rione vincente dello scorso anno, e Tobbiana. La finalissima è in programma per lunedì 28 luglio.

Sarà un mese di partite caratterizzate come sempre da un’ampia partecipazione di pubblico negli spazi accoglienti dello stadio Barni. Le riunioni preparatorie del torneo hanno visto la partecipazione dei rappresentanti dei sette rioni e della commissione tecnica del Comitato Festeggiamenti, che organizza il torneo.

Secondo il regolamento i sette rioni montalesi hanno presentato per tempo le liste dei giocatori per le tre categorie in cui si articola la competizione: bambini, junior e senior.

Giacomo Bini