Sulla nostra Montagna tra neve e iniziative

Fine dell’anno anche sulla Montagna pistoiese: dopo l’exploit dell’Immacolata, la situazione sulle piste è stabile, in attesa di nuove precipitazioni nevose. Mentre per quanto riguarda l’extra-sci, non mancano gli eventi: dopo la fiaccolata di ieri sera, organizzata dalla Scuola di Sci Abetone, Pro Loco e Associazione Volontari Soccorso Sci Appennino Toscano, le manifestazioni proseguono con i mercatini di Natale e con la musica di ’Fabio Santi Live Music’ il 2, il 4 e il 6 gennaio, organizzazione Avvsat con Pro Loco, Confcommercio e Regione Toscana; continua la raccolta delle ’Letterine per Babbo Natale’ che è iniziata 8 dicembre alla Casa di Babbo Natale, alle quali il barbuto portatore di dono risponderà per posta elettronica. Protagonista dell’organizzazione di tutti i festeggiamenti è sempre il gruppo dei volontari Avssat, affiancato dalla Pro Loco di Abetone. L’ultima notte dell’anno prende il via dalle 19:30 all’Ovovia, con il cenone presso il Rifugio basso, una festa con musica e animazione, con prenotazione e prevendita online su www.weloveabetone.it; al Lupo Bianco ’The Longest Night!’, prevendita fino alle 17:30 presso il bar del Lupo Bianco, info al 3922879021.

Per iniziare il 2024 in grande spolvero si parte con il trekking ed ebike di Capodanno 2024 con escursioni nei boschi, con partenza alle 10 dalla piazza di Abetone. Lunedì 1 e venerdì 5 gennaio sarà possibile un trekking di livello medio facile in notturna alla scoperta dei boschi, partenza alle 20 e rientro alle 22 circa con finale in pizzeria. L’offerta è variegata e comprende escursioni per tutte le capacità, informazioni al 3775260269. Nel Comune di San Marcello Piteglio si possono visitare, fino al 6 gennaio al palazzo Achilli di Gavinana, la mostra "La spirale del tempo. Ammoniti e Minerali tra bellezza e utilità" e l’esposizione fotografica di Diego Bettini "Luci d’Autunno", aperte dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Fino al 25 gennaio presso la biblioteca comunale "…L’ho fatto io! – Laboratori artistico artigianali in Biblioteca" ogni giovedì dalle 17 alle 18. Un fine anno all’insegna dei paesi e del focolare nel Comune di San Marcello Piteglio.

Ogni frazione ha organizzato, con eventi collettivi o privati su prenotazione, cene ed eventi di fine anno, sullo scenario degli addobbi e degli intrattenimenti attivi ormai da oltre un mese, su cui spiccano le piazzate allestite a feste di San Marcello e i più intimi ma attraenti presepi di Mammiano (il paese parteciperà al "festival" sul tema, organizzato a Le Piastre). Dal punto di vista delle presenze l’Abetone appare decisamente frequentato, la neve è poca, ma nonostante questo alcune piste sono aperte e nei mercatini è vivo lo spirito Natalizio.

Andrea Nannini