Sul treno con un coltello Minaccia un passeggero

Si aggirava a bordo del treno regionale diretto da Firenze a Pistoia, impugnando un grosso coltello, l’uomo di 31 anni fermato domenica scorsa dalla Polfer alla stazione di Pistoia e denunciato a piede libero per porto abusivo di armi e minacce aggravate.

Stando a un testimone che viaggiava sul convoglio, infatti, il giovane non solo camminava tra i corridoi dei vagoni, brandendo con noncuranza il coltello, ma alle rimostranze di uno dei passeggeri – che lo avrebbe richiamato per il suo atteggiamento – avrebbe risposto avvicinandogli pericolosamente la lama al volto, minacciandolo. A quel punto, il passeggero ha desistito per non causare conseguenze peggiori a sé e agli altri viaggiatori, mentre l’altro ha continuato ad aggirarsi per il treno coltello alla mano.

Dato il clima di tensione che si era creato sul treno però è partita quasi immediata la segnalazione alla sala operativa della polizia ferroviaria di Firenze, che ha informato la Polfer di Pistoia riguardo quanto stava accadendo sul regionale, fornendo anche una descrizione dell’uomo. Arrivato alla stazione di Pistoia, infatti, il 31enne è stato individuato e immobilizzato, nonostante i suoi energici tentativi di scampare alle forze dell’ordine. Una volta reso inoffensivo, gli agenti della Polfer lo hanno perquisito, trovandogli nella tasca posteriore dei jeans un coltello dalla lama arrugginita – lunga oltre 15 centimetri – la stessa con cui l’uomo aveva minacciato poco prima il passeggero. A quel punto, è scattata ovviamente la denuncia, oltre al sequestro dell’arma.

Il soggetto, di nazionalità pakistana e senza fissa dimora, è stato descritto come piuttosto "esagitato" e in una condizione di forte disagio che lo avrebbe portato appunto ad avere il comportamento aggressivo e pericoloso mostrato sul treno nei confronti degli altri passeggeri. A questo proposito, come raccomandato dal gruppo FS e dalla stessa polizia ferroviaria, in casi simili a quello che ha avuto come protagonista il 31enne, è preferibile evitare situazioni di contatto, mettersi in sicurezza e provvere immediatamente ad avvisare il personale di bordo o direttamente le forze dell’ordine competenti.

Andrea Biagioni