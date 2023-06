Sul tetto del calcio a 5 amatori Festa per l’aglianese Birrareal La squadra vince il tricolore Asi

Birrareal Campione d’Italia Asi di calcio a 5: è la prima volta per una squadra di Pistoia. Uno scudetto conquistato nell’ambito del futsal amatoriale che riempie di gioia non solo chi l’ha vinto ma lo sport aglianese. Il Birrareal è nato nel 2017, da un gruppo di ragazzi prevalentemente cresciuti insieme giocando a calcio. Dopo due anni nella serie B provinciale, nel 2019 il Birrareal è passato alla serie A e l’anno successivo è arrivato alla vittoria della serie A provinciale, con la qualificazione alle finali nazionali di Pescara 2021, dove uscì in semifinale per mano di una formazione torinese. Nel 2022 non arrivano successi per i granata, con la sconfitta in finale di Champions League, la coppa provinciale di categoria, ai calci di rigore. Piazzamento che vale però un posto ai campionati regionali di quest’anno, dove il Birrareal arriva in finale guadagnandosi così il diritto di partecipare nuovamente ai Nazionali, a Rimini. Il Birra passa il girone eliminatorio e questa volta riesce ad arrivare in finale dove batte 3-2 (con un gol nei minuti finali) Ac Uccia, compagine di Padova, laureandosi così Campione d’Italia Asi Calcio a 5: la prima squadra dell’area pistoiese a entrare nell’albo d’oro.

Il 2023, in cui è iniziata per il Birra la collaborazione con lo storico Bar Nazionale di Agliana, non finisce qui. I granata proveranno a vendicare la finale di Champions dell’anno scorso, dove si sono qualificati anche quest’anno, oltre a disputare i playoff di serie A, attualmente alle semifinali, per provare a bissare la vittoria provinciale del 2021. Questi i ragazzi presenti ai Nazionali di Rimini: Matteo Buscioni, Thomas Cirami, Damiano Colzi, Tommaso Drovandi, Leonardo Muraca, Edoardo Nastri, Alberto Niccolai, Samuele Vivio, Leonardo Zinna (questi ultimi due capocannonieri dei Nazionali con 5 gol a testa). A questi si aggiungono gli altri componenti della rosa, che hanno contribuito allo stesso modo a questo traguardo: Andrea Benesperi, Francesco De Masi, Flavio De Stefano, Kevin Fuschetto, Flavio Lazzeri, Francesco Niccolai, Niccolò Parente, Alessandro Renzi, Carlo Sciatti. I dirigenti di questo team che è arrivato ai vertici nazionali sono Alberto Niccolai e Flavio Lazzeri, mentre il capitano (che cura anche l’aspetto organizzativo) è Matteo Buscioni.

Piera Salvi