Successo pistoiese a Bibbona Ilaria Signorini vince con Stellina porta in alto l’onore del Grifone

La stagione delle Giostre e delle Quintane è iniziata nel migliore dei modi per i cavalieri e le amazzoni pistoiesi che sono presenti in numerose competizioni toscane e del centro Italia per mantenere un costante livello medio-alto di allenamenti per essere protagonisti il 25 luglio in piazza Duomo per la Giostra dell’Orso, ma, allo stesso tempo, mettersi in mostra per tutto l’anno. I primi verdetti sono arrivati dal Palio della Costa Etrusca che si è corso, in maniera molto suggestiva, sulla spiaggia di Marina di Bibbona, unico torneo a coppia mista. E proprio la pistoiese Ilaria Signorini (colori del Grifone lo scorso anno), in sella a Stellina ha vinto il torneo in coppia con Alberto Liverani di Faenza, aggiudicandosi anche l’alloro come migliore amazzone. Secondo posto per il compagno di rione Federigo Santi (Ziupascale), e Chiara Provenzano (Dakota), anche loro habitué di piazza Duomo per i colori di Grifone e Leon d’Oro. Alessandro Culatore, volto oramai decisamente noto a queste latitudini, si è aggiudicato il premio come miglior cavaliere del torneo in sella a Bienvenue Flambeau: il traguardo lo ha raggiunto correndo in maniera davvero veloce col miglior tempo di 17"38 davanti a Gentili (19"35) e Santi (21"25). E’ stato necessario ricorrere ai parziali di gara in quanto tutti e tre avevano concluso il torneo a punteggio pieno con dodici punti. A consegnare i premi è stato il vicesindaco di Bibbona Enzo Mobilia con Roberto Saggini (Asd Paolio Costa Etrusca) e Roberto Parnetti, coordinatore e maestro di Campo della Quintana.

S.M.