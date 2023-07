Studenti per le libertà di Firenze Dolfi è coordinatore regionale

Lorenzo Dolfi, già coordinatore di Forza Italia Giovani (under 35) per il comune di Pistoia, è stato nominato coordinatore di Studenti per le Libertà (Spl) di Firenze. Dolfi studia Governo e Direzione d’Impresa all’università di Firenze, Novoli. "Sono molto entusiasta – commenta – per la nuova carica che mi è stata assegnata, e ringrazio pubblicamente il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, Matteo Scannerini, e il coordinatore nazionale di Studenti per le Libertà, Paolo Lorelli, per aver fatto ricadere la loro scelta sul mio nome. Il movimento universitario sta vivendo un momento di rinascita grazie ai ragazzi di Pisa e Firenze che hanno deciso con coraggio e determinazione di avvicinarsi a questa esperienza e di portarla avanti per dare voce a tutti quegli studenti universitari che desiderano risposte concrete e pragmatiche ai problemi presenti nei vari Atenei, in netta contrapposizione alle proposte dogmatiche e ideologiche perpetrate dalle liste universitarie che hanno dominato la scena politica negli ultimi anni. Oggi, sabato 22 luglio, mostreremo al pubblico i nuovi simboli che saranno utilizzati a Pisa e Firenze a partire dal prossimo anno accademico. Lo faremo – conclude Dolfi, nella foto – alle ore 17 al bagno Marusca di Lido di Camaiore in presenza degli onerevoli Stefano Benigni, Deborah Bergamini, Erica Mazzetti, Chiara Tenerini e del sottosegretario esteri Maria Tripodi, a conferma del fatto che c’è molta attenzione sul nostro lavoro".