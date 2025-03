Studenti con il pollice verde. Parte la riqualificazione del Giardino Novelli

PISTOIAProsegue a ritmo spedito l’accordo di collaborazione fra il Comune di Pistoia, nella fattispecie il settore del verde pubblico, e l’istituto professionale "De Franceschi-Pacinotti" per migliorare l’area verde del "Giardino della Convivenza", conosciuto come giardino "Novelli" lungo corso Gramsci accanto alla sede del liceo "Forteguerri". L’istituto fornirà le piante e il materiale necessario per la creazione dell’impianto di irrigazione, mentre il Comune garantirà il supporto tecnico e operativo nelle varie fasi del progetto. L’iniziativa si inserisce in un quadro di collaborazione, con un programma che comprende lezioni frontali, rilievi tecnici dell’area, scelta delle essenze botaniche più adatte, messa a dimora delle piante e realizzazione del sistema di irrigazione. Nei giorni scorsi si sono tenuti alcuni incontri tra gli studenti e i tecnici del verde pubblico Nicola Stefanelli, Katiuscia Caniglia e Alessandro Tasticci, con l’obiettivo di iniziare a lavorare sul progetto di riqualificazione. Si è parlato, dunque, della suddivisione degli spazi e delle essenze arboree da poter impiegare per una buona resa dell’intervento, che sarà realizzato entro la fine dell’anno scolastico. "Ringrazio gli studenti che, prendendo in carico la riqualificazione di questo giardino – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore al verde pubblico – compiono un gesto concreto per la città e per l’intera comunità. Il loro impegno rappresenta un esempio virtuoso di cittadinanza attiva e di attenzione al territorio. Questo progetto non è soltanto un intervento di miglioramento estetico e funzionale di un’area verde, ma assume anche un valore educativo e sociale. Attraverso questa esperienza, infatti, i ragazzi possono mettere in pratica le competenze acquisite durante il loro percorso di studi, confrontandosi con le sfide reali della progettazione e manutenzione degli spazi verdi urbani. Allo stesso tempo, la città beneficia di un’area più curata e accogliente, frutto della collaborazione tra istituzioni scolastiche e amministrazione comunale". Da una parte, quindi, una esperienza concreta di riqualificazione urbana ma, dall’altra, si parla di un percorso formativo importante per i ragazzi: un accordo di durata annuale che avrà possibile di rinnovo visto che non è così frequente vedere questo connubio.