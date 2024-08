Street food e divertimento a Carabattole

Sono ripartiti gli eventi del "Carabattole love park" dopo una breve pausa in concomitanza del Ferragosto. In questo fine settimana le luci del lungo festival estivo aglianese si sono riaccese con la manifestazione "Cari I Mi’ Vini" la degustazione enologica nel parco di Carabattole, che ha riscosso molto successo già nell’edizione dell’anno scorso, in collaborazione con Happy Orange Wine. Questa edizione è dedicata al Trebbiano toscano e vi partecipano sette produttori di vini naturali toscani per far degustare le loro etichette. "Carabattole love park" un progetto dell’amministrazione comunale per valorizzare il parco di Carabattole, gestito dall’associazione Artigiano, sotto la direzione artistica di Luca Nesti, è iniziato l’ultima settimana di maggio e si concluderà il 9 settembre, dopo una programmazione ricca di eventi. Il weekend da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre sarà dedicato allo Street food, mentre per la chiusura sarà protagonista la Street art con la manifestazione "Art in the park". Sono circa un centinaio i giorni di attività del "Carabattole love park", tra spettacoli che hanno offerto diversi generi musicali portati sul palco da artisti come Cisco, Piotta, Alberto Fortis, Bobo Rondelli, Tonino Carotone e band come Perturbazione, Punkreas, Killer Queen. Spazio anche agli artisti emergenti, alle esibizioni delle scuole di danza, alla discoteca all’aperto il sabato sera, al cabaret, cinema e giochi.

Piera Salvi