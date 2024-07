Strage dei Georgofili. Incontro con Luigi Dainelli

Sarà un momento significativo per i ragazzi che partecipano al campo residenziale Estate liberi, quello di domani, martedì 23 luglio, quando incontreranno Luigi Dainelli, presidente dell’Associazione dei Familiari delle Vittime della strage di via dei Georgofili. L’appuntamento è per le 17,30, nel giardino della zona Ronchi a Quarrata, tra via Allende e via Romero, che nel 2010 il Comune volle dedicare alle sorelline Caterina e Nadia Nencioni morte nel 1993 a Firenze nell’attentato terroristico di stampo mafioso. Oltre a Caterina di appena 50 giorni e Nadia di 9 anni, nell’esplosione procurata da un’autobomba morirono i loro genitori Fabrizio Nencioni (39 anni) e Angela Fiume (31 anni) e uno studente di 22 anni, Dario Capolicchio. Quaranta furono i feriti. L’incontro fa parte delle iniziative organizzate dall’associazione Libera per il gruppo di adolescenti provenienti da città del centro nord Italia. Per una settimana, dal 22 luglio al 27 luglio, i ragazzi e le ragazze svolgeranno varie attività legate a tematiche sociali, educative e di promozione della legalità. Una di queste sarà appunto la visita al giardino dedicato alle sorelline Nencioni, dove potranno ascoltare direttamente dalla voce di Luigi Dainelli, zio delle due bambine, la sua dolorosa testimonianza. Sensibilizzare i giovani sulla lotta alle mafie è l’obiettivo del progetto Estate liberi, giunto al terzo anno, che nasce dalla convenzione tra Comune di Quarrata, Cgil, Spi Cgil, Cisl, Uil, Anteas e Auser per la gestione di un terreno di Catena e confiscato alla Camorra. Dal 2022 l’Anbsc (Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) lo ha assegnato in gestione al Comune nell’ambito del progetto "Spazi per ricominciare". Nei giorni scorsi (in foto) è stata firmata nuovamente la convenzione con cui per altri 12 mesi il terreno è messo disposizione di "Libera". All’incontro di domani per ricordare le vittime di via dei Georgofili saranno presenti anche Stefano Ciuoffo, assessore alle Politiche per la sicurezza e cultura della legalità della Regione Toscana; il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, Mariavittoria Michelacci, assessore alla Legalità del Comune di Quarrata e Alessandra Pastore, referente per Pistoia dell’associazione Libera.

Daniela Gori