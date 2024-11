Stop alla violenza, pane quotidiano. Undici eventi per capire e lottare

"La violenza sulle donne non deve essere più pane quotidiano" e così a Monsummano l’assessore al sociale Roberta D’Oto ha preso alla lettera la cosa e per la settimana di iniziative contro la violenza di genere, ha coinvolto proprio le panetterie che distribuiranno una sorpresa agli avventori. "Quando si parla di violenza di genere – ha detto l’assessore – non si parla solo di aggressioni alle donne, ma anche agli uomini. Abbiamo curato e proprosto numerose iniziative per questi 11 giorni in città dedicati all’argomento".

Si parte oggi, sabato 16, alle 17 dove con l’inaugurazione al Mac,n Museo di Arte Contemporanea e del Novecento di villa Martini, della mostra personale "Le temps retrouvé" dell’artista parigina che da anni vive a Firenze Jeanne Isabelle Cornière. Si prosegue poi domani, domenica 17 novembre con la marcia contro la violenza di genere.

Il ritrovo è alle 9,30 in Piazza Ferdinando Martini, interverranno il sindaco Simona De Caro, l’associazione 365 giorni al femminile e parteciperà il gruppo Manopolis. Mercoledì 20 novembre alle 17 in sala Iozzelli alla biblioteca Giusti ci sarà la presentazione del libro "Infanzia negata" di Maria Eva Paolini, mentre giovedì 21 alle 18 al Mac,n Museo di Arte Contemporanea e del Novecento ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica dal titolo "Sono un’opera d’arte" a cura dell’associazione Anna Maria Marino. La mostra rimarrà visitabile fino a domenica 1 dicembre. Si prosegue poi venerdì 22 sempre alle 17 a villa Martini con i "pomeriggi con l’arte" a cura di Silvia Di Paolo con la conferenza dal titolo "Non le ho mai amate, non le ho mai stimate. L’arte racconta la violenza di genere", mentre la sera alle 21 all’oratorio di Cintolese si terrà lo spettacolo dal titolo "Italia Donati alla ricerca della quiete" di e con Daniela Bertini e Massimo Canneti, voce fuori campo di Arianna Priami, regia di Mike Ricci. Sabato 23 alle 17 in biblioteca a Monsummano invece si terrà la presentazione del libro "L’ora della verità" di Giorgia Aghetti, mentre lunedì 25 novembre per l’intera giornata ci sarà la distribuzione dei sacchetti del pane con stampa del numero antiviolenza. Per concludere martedì 26 novembre alle 17 ci saranno in biblioteca le letture per i bambini dai 7 ai 10 anni "Noi non siamo come Biancaneva: nessuno può farci del male". Le iniziative si concluderanno mercoledì 27 alle 17 con la lettura del libro "Il tempo dell’incanto". Tutte le iniziative sono a ingresso libero. Arianna Fisicaro