Stop a locale per mancanza della licenza

Il Comune di Montecatini ha ordinato di cessare un’attività di pubblico spettacolo e intrattenimento a un esercizio che la praticava senza autorizzazione adeguata. La decisione è stata presa in seguito a un recente controllo effettuato dagli agenti del commissariato all’interno di un bar ristorante di Montecatini. La polizia di Stato ha elevato un verbale ai titolari "per aver organizzato e messo un’attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, a cui partecipavano numerosissimi clienti che ballavano musica del tipo discoteca che veniva diffusa da un dj. Il verbale non è stato contestato nell’immediatezza per motivi di ordine pubblico".