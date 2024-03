Stazione Unica Appaltante con certificazione di qualità

PISTOIA

Importante traguardo per la Provincia di Pistoia, e in particolare per la sua Stazione Unica Appaltante, che dopo un duro e lungo percorso ha ottenuto il certificato di qualità ISO 9001:215 IAF 36 dello scorso 22 febbraio inerente la gestione delle procedure di gara nell’ambito della SUA. Il risultato raggiunto sta a testimoniare la sempre maggiore qualità dei servizi erogati, nel rispetto degli ambiziosi standard imposti dal nuovo Codice dei contratti pubblici in materia di riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti. Quella pistoiese opera dal 2015 in qualità di centrale di committenza per i Servizi interni della Provincia e per altri Enti pubblici convenzionati (in tutto 34) e rappresenta un punto di riferimento per il mondo del public procurement nell’ambito Pistoia-Prato-Firenze. Infatti, tra gli Enti convenzionati, oltre a quasi tutti i comuni pistoiesi e pratesi, figurano anche la Prefettura di Pistoia, la Provincia di Prato, oltre a quattro Società della Salute. Da luglio 2023 la Provincia è qualificata al massimo livello per la gestione delle procedure di gara sia per lavori che per servizi e forniture.

"Questo traguardo affonda le sue radici in un percorso che ha portato la Stazione Uncioa Appaltante al raggiungimento dell’eccellenza assoluta - afferma il presidente della Provincia, Luca Marmo - La stazione unica appaltante si è prima rodata, poi consolidata e infine ulteriormente rafforzata in un’attività che è stata universalmente riconosciuta come di altissimo livello. La quantità di enti aderenti, estremamente numerosa, dimostra il livello di qualità con cui opera la stazione appaltante. Questa certificazione acquista per me un valore estremamente importante perché porta uno spaccato di pensiero ingegneristico all’interno della pubblica amministrazione".

Da quando è stata istituita e fino allo scorso 31 dicembre, sono state espletate 870 procedure d’appalto per conto degli Enti aderenti. Il dato ha registrato una costante crescita nel tempo che, dopo la frenata del 2020 dovuta alla pandemia, ha ripreso a salire in maniera esponenziale soprattutto nelle ultime tre annualità, quando si è avuta anche un’impennata nel numero degli Enti aderenti, legato soprattutto all’ingresso dei comuni del pratese.

Francesco Bocchini