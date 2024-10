Stazione ferroviaria: saranno ripuliti i binari delle due fermate

Le Ferrovie dello Stato ripuliranno il tratto dei binari che comprende le due stazioni di Montecatini Centrale e Montecatini Centro. "Un traguardo raggiunto dall’associazione Controllo di Vicinato - afferma soddisfatto il referente Marco Lucarelli - dato che io stesso a marzo avevo richiesto a RFI di sistemare l’aiula. Una richiesta accolta: il primo settembre scorso, infatti, l’aiuola è stata sistemata". Mancava però un dettaglio importante per riportare decoro: "Avevo chiesto anche la pulizia lungo binari, che purtroppo non era stata eseguita nonostante le rassicurazioni sulla programmazione dell’intervento. Non ci siamo arresi. Così, ho nuovamente inoltrato richiesta. Finalmente RFI mi ha risposto confermandomi che sarà programmata la pulizia di tutto il tratto dei binari che comprende entrambi le stazioni e anche la manutenzione del verde. In attesa che venga svolto il lavoro, ad oggi non posso essere che contento per i risultati ottenuti che vanno a pró delle città e di un mio contonio impegno e dei cittadini che mi supportano. Ringrazio ovviamente RFI".

Il Controllo di Vicinato, presente a Montecatini Terme dal 2017, ha dall’inizio della propria costituzione portato i suoi benefici. Esempio per eccellenza il parco Cividale, dove era nata la necessità del progetto di sicurezza partecipata: una piazza di spaccio in totale degrado ridata alla cittadinanza, divenuto oggi un parco giochi per bambini e un punto di ritrovo di tante famiglie. Un costante impegno da parte degli appartenenti al gruppo, che ha prodotto, grazie alle accurate segnalazioni pervenute alle forze di polizia, diversi interventi che hanno portato anche ad arresti. "È stato difficile – scrive Marco Lucarelli – ma ci siamo riusciti, non siamo soli. E tuttora siamo impegnati in quest’atea, dove non possiamo abbassare la guardia". Il Controllo del Vicinato si è esteso a tutta la Valdinievole. La richiesta alle istituzioni da parte del Controllo del Vicinato, a Montecatini, è volta a cercare di dare un segnale forte nell’area stazione Montecatini centro, dove la situazione è insostenibile, come confermano gli espulsi di frequenti di criminalità. Eppure si tratta di un biglietto da visita della città.

Giovanna La Porta