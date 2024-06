Stare insieme per stare bene. La Turati dice "no" alla solitudine

La Fondazione Turati di Gavinana dedica agli anziani un progetto con attività culturali, informative e ricreative nel segno dell’integrazione con il territorio. Il programma inizia il 19 giugno con la musica dal vivo. Il progetto si chiama "Insieme alla Turati", e punta a favorire l’integrazione tra gli anziani e il territorio offrendo ambienti familiari e confortevoli, ideali per vivere alcune ore in compagnia, ma anche per garantire il benessere psicofisico della persona. L’iniziativa, completamente gratuita e rivolta agli over 75, è ospitata nel Centro socio sanitario di Gavinana, che ha a disposizione sia spazi interni che esterni suggestivi e adatti. Il progetto si articola in dieci incontri da due ore distribuiti tra il 15 giugno e il 15 settembre 2024. Varie le attività collettive proposte: ricreative, ludiche e culturali, ma anche motorie e informative, fino agli incontri con psicologi e altre figure professionali, con la possibilità di attivare servizi specifici individuali. "L’idea di fondo – si legge nella presentazione – è ridurre il senso di solitudine e isolamento offrendo un supporto ampio alle istituzioni e alla comunità, oltre che ai residenti delle nostre strutture, offrendo a tutti occasioni per rendere la quotidianità piacevole, ricca di stimoli e opportunità per coltivare relazioni". Il primo appuntamento è per mercoledì 19 giugno dalle ore 15 alle 17 e sarà dedicato alla musica dal vivo e al divertimento con Pigia Play. Il secondo invece si svolgerà mercoledì 26 giugno (dalle 15 alle 17) e sarà dedicato alle strategie per mantenersi giovani, un tema sul quale nei prossimi mesi saranno promossi incontri informativi e pratici con terapisti e logopedisti. Tra luglio e settembre sono inoltre previsti altri appuntamenti dedicati a salute e prevenzione, ma anche all’intrattenimento e alla creatività. L’intenzione è di ampliare il programma includendo pomeriggi culturali e all’insegna del gioco, come scacchi o tombola, ma anche servizi alla salute, attività ricreative, di socializzazione e motorie, incontri e iniziative con le associazioni e le istituzioni della Montagna pistoiese. Per consentire la partecipazione a coloro che non potranno utilizzare mezzi propri verrà messo a disposizione un servizio navetta. Per partecipare è sufficiente compilare la domanda di partecipazione su www.fondazioneturati.it oppure chiamando gli uffici allo 0573.66032. Il modulo compilato può essere consegnato agli uffici della Fondazione Turati di Gavinana oppure inviato a [email protected]

a.n.