Staccionata pericolante: chiusa la ciclabile lungo il Fermulla

L’ufficio tecnico del Comune sta già lavorando per redigere una stima dei costi necessari a rimuovere (per poi sostituirla) l’intera staccionata della ciclabile lungo il Fermulla, nel tratto fra via Repubblica e via Donatello. Nel frattempo, tramite un’ordinanza firmata pochi giorni fa, fino alla fine dei lavori di sostituzione del parapetto in legno, il tratto sopracitato del percorso ciclopedonale intitolato all’ex ct della Nazionale di ciclismo Franco Ballerini sarà chiuso al transito di pedoni e ciclisti. Si tratta peraltro del medesimo tratto che poco più di un mese fa è stato teatro di un incidente, quando un uomo di 48 anni venne ricoverato al San Jacopo di Pistoia dopo aver perso l’equilibrio (una volta appoggiatosi alla staccionata, stando a quanto ricostruito) ed essere caduto nel torrente. Dopo quell’episodio, il breve tratto di recinzione danneggiato è stato immediatamente segnalato e messo in sicurezza. Poi, a seguito di sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico comunale, è stata visionata l’intera staccionata in legno a delimitazione della pista ciclo-pedonale. I tecnici hanno verificato lo stato di conservazione e di manutenzione della stessa ed è risultato, stante al documento che ne decreta la chiusura temporanea (ma ad oggi "a tempo indeterminato"), "un diffuso stato di cattiva conservazione della staccionata", con la conseguente "necessità di provvedere alla sostituzione e nuova installazione dei moduli in legno che formano la struttura della recinzione lungo tutto il tratto". Tenendo conto di questi fattori, per tutelare l’incolumità di ciclisti e pedoni e scongiurare sul nascere l’insorgere di episodi analoghi, il Comune ha optato per chiudere quel tratto. Nel frattempo, lo stesso ufficio tecnico provvederà alla redazione di un’apposita perizia di stima relativa ai costi necessari per la rimozione dell’attuale staccionata, alla fornitura e posa in opera di nuova struttura nonché all’affidamento dei lavori.