Stabilimento Magigas Un piano di emergenza fissato dalla Prefettura

E’ stato predisposto il nuovo Piano di Emergenza Esterno (PEE) dello stabilimento della ditta Magigas spa di via Garbialdi a Montale, che rientra nell’elenco delle aziende soggette a rischio di incidente rilevante. La Magigas lavora da oltre 60 anni nei settori in cui si fa uso di Gpl, ma nel campo dei carburanti per autotrazione, aviazione e competizione. L’elaborazione del Piano per la Magigas ha avuto il suo compimento ieri in un incontro presieduto dal Prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina con il Gruppo di Lavoro che nei mesi scorsi, con il coordinamento del Viceprefetto Vicario Davide Garra, ha curato l’aggiornamento del PEE. Il documento, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 2662015 n. 105 (in attuazione della Direttiva 201218UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), definisce le procedure d’intervento che le amministrazioni e gli enti competenti sono chiamati a svolgere in caso di situazione di emergenza derivante da incidente rilevante nello stabilimento Magigas, che possa comportare, all’esterno dell’impianto, rischi per la pubblica incolumità, per i beni e per l’ambiente circostante.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di informare la cittadinanza sul piano, cosi come previsto dalla direttiva del 71222 della Presidenza del Consiglio e della Protezione Civile. L’informazione dev’essere a cura del sindaco di Montale Ferdinando Betti che ha assicurato la sua puntuale esecuzione. Sarà rivolta sia al personale degli stabilimenti produttivi e commerciali sia ai residenti nelle abitazioni delle zone a rischio circostanti la Magigas allo scopo di sensibilizzarli sulle caratteristiche dello stabilimento e delle sostanze pericolose ivi utilizzate o stoccate, agli effetti sanitari di un eventuale incidente, ai messaggi d’allarme, ai sistemi di protezione, alle misure precauzionali predisposte per prevenire e limitare gli incidenti rilevanti che risultano prevedibili e alle norme comportamentali da adottare. Hanno collaborato alla stesura del documento Regione, Provincia, Comune di Montale, Questura, Comando Provinciale Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Arpat, Asl Dipartimento Emergenza, o 118, Inail, Pubbliacqua, Centria S.r.l. e il referente della Magigas spa.

Giacomo Bini