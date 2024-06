Sportello Amico delle Associazioni. Consulenze per il volontariato

E’ nato lo Sportello Amico delle Associazioni della Montagna Pistoiese. Qui le realtà del Terzo settore locali potranno trovare informazioni e supporto. Il progetto nasce da un protocollo di intesa tra Anci Toscana, Cesvot delegazione di Pistoia e l’Unione dei Comuni della Montagna Pistoiese. Allo “Sportello Amico delle Associazioni” della Montagna Pistoiese sarà possibile dunque trovare informazioni, consulenza, assistenza su pratiche, organizzazione di eventi, realizzazione di progetti. Lo sportello, appena nato grazie all’intesa firmata tra Anci Toscana, Cesvot delegazione di Pistoia e Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, si trova a San Marcello Piteglio in via Roma 7 (nel palazzo della Biblioteca). E’ aperto su appuntamento chiamando il numero 348. 8063379 oppure inviando una mail a questo indirizzo di posta elettronica:

[email protected]

L’obiettivo è la promozione e la qualificazione del Terzo Settore dei territori che fanno parte dell’Unione attraverso il supporto professionale e gratuito alle associazioni.

"Cesvot – si legge nella nota diffusa ieri – sta realizzando un percorso di formazione per orientare gli operatori dello “Sportello Amico delle Associazioni” sui servizi offerti da Cesvot (Centro servizi volontariato Toscana) e sull’utilizzo di alcuni strumenti di accesso e supporto ai servizi (sito, carta dei servizi, area riservata, MyCesvot), mettendo a disposizione materiali informativi e pubblicazioni, e fornendo eventuale assistenza agli operatori dello Sportello attraverso gli operatori locali Cesvot.

"Anci – si legge ancora – supporterà in maniera diretta l’attività attraverso il suo Sportello “Più Risorse per lo Sviluppo”, da tempo attivo nei Comuni dell’Unione per fornire informazioni e consulenza sulle opportunità di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali e per costruire politiche di rete per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale del territorio".

L’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese promuoverà nelle attività dello Sportello servizi Cesvot.

"Lo Sportello Amico delle Associazioni vuole essere un punto di riferimento per tutte le realtà del Terzo Settore della Montagna Pistoiese – fa sapere Silvia Bini, presidente della Delegazione Cesvot di Pistoia – in cui verrà fornito supporto gratuito alle associazioni aiutandole a rimanere aggiornate, a districarsi tra nuove normative e nuove opportunità".

"Siamo estremamente soddisfatti per questa nuova attività, che dimostra la crescita e il successo del servizio “Più risorse per lo sviluppo”, il nostro primo sportello specifico e operativo – conclude il direttore di Anci Toscana Simone Gheri –. E siamo certi che la collaborazione con Cesvot sarà di grande utilità nei confronti delle tantissime associazioni attive sulla montagna pistoiese".

A.N.