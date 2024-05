Sportello aiuto, tutte le aperture

Ancora un’apertura, stasera, per l’appuntamento bisettimanale dello "Spazio di aiuto" di Porta al Borgo: uno "sportello di prossimità" pensato per chi incontrasse difficoltà nella gestione di pratiche burocratiche o per chi avesse dubbi su questioni che riguardano ambiti del quotidiano come la salute, la casa, le relazioni, la lingua, il lavoro, lo studio e la formazione, il rapporto con le istituzioni. La prossima apertura è in programma per sabato dalle 15 alle 17. L’accesso è del tutto gratuito: chi si rivolgerà allo sportello potrà porre le proprie domande al gruppo di volontarie e volontari che lo coordina, il quale fornirà suggerimenti pratici e indirizzerà verso i servizi territoriali più indicati, impegnandosi al pieno rispetto della privacy delle persone. Lo "Spazio di aiuto" sarà aperto un sabato ogni due, dalle 15 alle 17: dopo quella del 25 maggio, le prossime aperture sono in programma per l’8 giugno e per il 22 giugno.

L’iniziativa fa parte del progetto "La cassetta degli attrezzi", un percorso finanziato dalla Regione Toscana con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è organizzato da una rete di associazioni pistoiesi composta dal circolo Arci Ho Chi Minh di Porta al Borgo, dall’associazione di volontariato Arcobaleno Odv e dal Centro di Documentazione di Pistoia.