Sport e liste d’attesa. Lunghe file per le visite: "Ecco le misure prese per smaltire le richieste"

In tanti a fare sport. E le file si allungano per le visite necessarie ad avere l’idoneità. Lo precisa l’Asl. "Le prestazioni della medicina dello sport che rientrano nei nei livelli essenziali di assistenza e sono le visite di idoneità agonistica per sportivi minori di anni 18 ed atleti con disabilità. Purtroppo ogni anno le richieste di visita tendono a concentrarsi da settembre, con la ripresa dei vari campionati, da qui le difficoltà nelle prenotazioni". Viceversa vi sono periodi dell’anno in cui la richiesta scende notevolmente, come accade da aprile a giugno, con disponibilità di posti per visite che non vengono utilizzate in maniera completa. La raccomandazione per le società sportive ed i cittadini – spiega l’azienda – è di programmare le visite nei periodi di minore affluenza (aprile – giugno) quando c’è è ampia disponibilità di posti e quindi liste di attesa molto brevi, alleggerendo il peso sui servizi nei mesi più critici.

Le liste, complessivamente, per l’Azienda non sono chiuse e mensilmente si creano nuove opportunità di prenotazione, sia nel pubblico che nel privato convenzionato. I periodi in cui si sbloccano nuovi posti disponibili sono in genere ad inizio mese (pubblico) e verso metà mese (privato convenzionato). L’Asl precisa che vengono tenuti contatti continui con le società sportive con comunicazioni ed incontri periodici, invitandole a programmare gli appuntamenti in periodi di minore affluenza. E’ stato unificato il cup aziendale, cosicché i cittadini possano prenotare anche in altre zone, dove le liste sono meno lunghe. "L’azienda ha attivato convenzioni con centri privati accreditati (con modello competitivo) per 3600 visite annue, distribuite maggiormente nei periodi che vanno da settembre a novembre e nelle zone più critiche. Le disponibilità si sblocca di mese in mese. Sono stati organizzati progetti di produttività aggiuntiva, nei periodi di maggiore criticità, finalizzati ad abbattimento delle liste di attesa. "Laddove il personale lo consente, sono attive liste a scorrimento (Pistoia e Prato) in modo da permettere al cittadino di prenotare la visita con larghissimo anticipo rispetto alla scadenza".