Sporco in strada. Spunta l’avviso: "agli amici cani"

"Avviso agli amici cani. Potete far capire ai vostri padroni che non si urina sulle facciate altrui?". Era scritto su un cartello affisso da alcuni residenti di piazza IV Novembre (in pieno centro) esasperati perché, a causa dei proprietari dei cani che passando lasciano che i loro amici a quattro zampe facciano i loro bisogni ovunque, sono costretti a pulire ogni giorno davanti a casa e ai negozi. Un avviso che voleva dimostrare chiaramente quanto chi si lamenta per la sporcizia ha pieno rispetto degli animali e li considera molto intelligenti. Però poco tempo dopo, non solo il cartello è stato trovato a terra, ma sul marciapiede antistante gli edifici c’erano ancora una volta deiezioni di cani. Un problema che coinvolge piazza IV Novembre e tante altre zone del centro e della periferia. "Sono d’accordo sul fatto che gli esseri umani sono peggiori degli animali, nella fattispecie dei cani – osserva una residente in piazza IV Novembre che si fa portavoce dei disagi -. I cani, se parlassero, direbbero ai loro padroni "Ma dove me la fai fare, incivile che non sei altro". Abbiamo segnalato il problema al sindaco e all’assessore all’ambiente – riferisce -, chiedendo che siano presi provvedimenti e il prima possibile venga organizzato un incontro con i residenti in piazza per affrontare in maniera programmatica i miglioramenti per il decoro di piazza IV Novembre". Il problema non è segnalato solo dalla piazza centrale di Agliana. C’è chi ricorda che tanti anni fa ad Agliana era stata posizionata una cartellonistica che invitava i proprietari di cani a munirsi di sacchetti.

Piera Salvi