"Spirito allegro", la celebre commedia di Coward in gara al concorso teatrale "Fabrizio Rafanelli"

Lui, lei e l’altra: apparentemente la solita trama che accomuna moltissime commedie brillanti, ma qui l’altra è lo spirito della prima moglie defunta. Giovedì 6 (ore 21.15, ingresso libero), al teatro della Casa del popolo di Bottegone, va in scena l’associazione culturale Paolo Zuccagni con "Spirito allegro" celebre commedia di Noel Coward, per la regia di Paolo Cardelli. Un famoso e affermato scrittore inglese organizza una seduta spiritica in casa sua. Partecipano lo scrittore e la moglie, alcuni amici e la maldestra e buffa Madame Arcati, cui spetta la gestione dell’intero evento mediatico. Madame Arcati riesce a evocare lo spiritello Edward (simpatico e dispettoso bambino) il quale evoca un altro spirito, quello di Elvira, la prima moglie dello scrittore scomparsa da sette anni. "In questa commedia – spiega il regista Paolo Cardelli – traspare l’innegabile talento di Noel Coward, attore di teatro e cinema, cantante e compositore ma anche scrittore e autore teatrale di successo. “Spirito allegro“ è senza dubbio una delle sue opere più rappresentate. Commedia brillante, ironica e raffinata, nella tradizione del grande teatro comico inglese. Vengono toccati – prosegue il regista – un po’ tutti i sentimenti, le emozioni e il falso perbenismo di una certa classe inglese benpensante, mettendola in ridicolo, ma con classe, suscitando il sorriso nello spettatore. E’ anche uno sguardo dissacratorio all’interno di un matrimonio banalmente felice che, solo dopo avere attraversato due ore di rocamboleschi pericoli, diventerà un’unione consapevolmente felice". Lo spettacolo è in gara al concorso teatrale per compagnie amatoriali "Fabrizio Rafanelli".

p.s.