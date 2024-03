Spazio della biblioteca dedicato ai più piccoli Sabato 23 marzo a Pistoia si terrà una serie di eventi culturali con ospiti come Silvia Pozzi e Alessandra Pezza per presentare traduzioni di autori taiwanesi. Saranno in programma anche laboratori per bambini e incontri per ragazzi sul tema della lettura e dell'immaginazione per il futuro, moderati da Matteo Pelliti.