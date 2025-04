Spampani sale ai vertici. E Confcommercio esulta

Il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani, è stato nominato all’unanimità membro della Giunta Confederale, l’organo che guida il sistema nazionale di Confcommercio. Si tratta della prima volta nella storia dell’Associazione. La Giunta Confederale è composta da 18 presidenti provenienti da associazioni territoriali e federazioni di settore. Riuscire a farne parte è dunque particolarmente complesso.

"È la prima volta - dichiara il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini - che un nostro presidente raggiunge un ruolo così importante e di responsabilità. Nulla però succede per caso. La statura e le competenze di Spampani, sommate alla reputazione, ai numeri della nostra rappresentanza e alla solidità che esprimiamo, sono stati i valori sui quali si è fondata questa importantissima affermazione. A lui vanno i nostri migliori auguri per questo nuovo ruolo, che può avere un impatto cruciale per il territorio".

"Sono profondamente orgoglioso - ha commentato Spampani - per il risultato che abbiamo raggiunto. Parlo al plurale perché è un traguardo che abbiamo colto come Associazione. Per noi si tratta di un passo in una nuova era. Adesso lavorerò per valorizzare i nostri territori anche su questo nuovo e prestigioso livello, convinto che la voce delle imprese che rappresentiamo a Pistoia e Prato possa farsi sentire in modo riconoscibile".

Gianluca Spampani è diventato presidente di Confcommercio Pistoia e Prato nel 2021. Da allora, insieme all’Associazione, ha portato avanti una serie di iniziative volte a migliorare il posizionamento e la competitività del territorio. "Nel 2022 è stato tra i principali promotori del Piano strategico di competitività per le province di Pistoia e Prato – rimarcano da Confcommercio – e, negli ultimi due anni, ha lavorato intensamente per orientare le politiche cittadine verso temi come la Dmo, i distretti del commercio, il ritorno delle funzioni principali nei centri storici. Tutti argomenti destinati a contrastare la desertificazione commerciale in corso, da lui recentemente denunciata e certificata da Confcommercio nazionale.