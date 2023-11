Souvenir dell’opera lirica con pianiste prestigiose. È il duo Giovanna Valente e Concetta Larosa

Un duo pianistico mani d’eccezione è protagonista domani, venerdì 1 dicembre, del venerdì musicale degli Amici dell’Opera. Nell’aula magna del seminario (ore 21.15) Giovanna Valente e Concetta Larosa regaleranno al pubblico un "Souvenir dell’opera lirica". Il duo interpreterà le più belle pagine dalle opere di Bellini, Mozart, Rossini, Bizet, Verdi, trascritte per pianoforte a quattro mani. Il preludio al concerto sarà tenuto da due giovani pianiste, studentesse del Liceo musicale Forteguerri di Pistoia: Victoria Agostini e Gemma Azzurri. Il duo Valente-Larosa, vanta una sua specifica identità determinata dal fatto di essere composto da una decana della scuola pianistica di Bari e da una delle sue migliori e brillanti allieve, adesso anch’essa docente presso il Conservatorio "Niccolò Piccinni". Il duo si è subito affermato nel panorama concertistico per la notevole intesa delle due esecutrici e per la ricchezza e la varietà timbrica delle loro esecuzioni, doti, queste, che hanno catturato l’attenzione e la stima di pubblico e critica. L’esperienza delle pianiste, la solidità tecnica e la duttilità del suono hanno permesso loro di affrontare il vasto repertorio a quattro mani e a due pianoforti di qualsiasi periodo storico. I programmi spaziano dai colossi classici ai moderni, dalla musica a soggetto o a tema e dalle trascrizioni di musica sinfonica, alle pagine per pianoforte a quattro mani e orchestra.

Il Festival "I Venerdì musicali al Seminario" si svolge sotto la direzione artistica del maestro Luca Torrigiani e grazie al contributo della FarCom di Pistoia. Info 335-5439579. Ingresso libero a offerta.

Chiara Caselli