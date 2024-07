Sotto la Rocca di Castruccio. Il miglior Rock del momento. Gli emergenti e le grandi band

Tutto pronto per l’ottava edizione del Serravalle Rock, dal 26 al 28 luglio, incorniciato nello splendore medioevale della Rocca di Castruccio. Il festival mira, come sempre, ad anticipare le tendenze dando spazio a giovani artisti di grandi speranze, alternandoli alle migliori proposte del rock italiano. Il programma preannuncia un festival molto vario e bilanciato tra nomi di spessore sia del panorama nazionale che internazionale,realtà che stanno crescendo esponenzialmente e artisti promettenti. Si parte venerdì 26 dal rock più classico con headliner i The Devils. Prima di loro i Vegas on Bass. Ad aprire la serata i Silky Hearts. Sabato 27 luglio avrà come grande protagonista l’artista svedese Louise Lemón, al suo primo tour italiano. L’affascinante cantautrice svedese, astro nascente della musica europea e mondiale con il suo death gospel unico, sarà in Italia per pochissime ed esclusive date a fine luglio organizzate da Vrec Booking. In apertura di serata una delle band fiorentine più giovani e talentuose: gli Spleen. Nella serata di chiusura, domenica 28, il grande ritorno di una delle rock band italiane più influenti degli anni novanta: i Karma. Aprirà la band pisana de I Segreti di Hansel.

"Serravalle è il paese della musica che sa accoglierne ogni genere e renderlo magico: l’opera, il blues, il jazz e in questo caso specifico il rock – ha detto l’assessora alla cultura Ilaria Gargini –. Abbiamo sempre puntato su una musica di qualità che valorizzasse i giovani emergenti ma anche le voci più note. L’evento dà movimento a livello turistico e questa musica rock apprezzata a tutte le età, dai giovani e dai meno giovani, ci ha fatto capire col tempo i valori che vengono trasmessi. Perché solo avvicinandosi alla musica rock e conoscendola a fondo ci si può rendere conto di quanto importante sia questo genere musicale". Il festival è organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Serravalle Pistoiese con Vrec Booking. "Quest’anno credo che il programma sia più bilanciato rispetto al passato e che tutte le serate siano di altissimo livello – ha precisato Lorenzo Becciani, dell’Ufficio Cultura –. Un altro aspetto da sottolineare è il grande spazio che la nostra manifestazione riserva ai giovani che, in molti casi, proprio da Serravalle hanno spiccato il volo verso grandi successi. La bellezza e il fascino del luogo del resto aiuta la promozione della loro musica". Per l’occasione è stato pubblicato, in formato cd e digitale, il quinto volume della compilation Serravalle Rock. Sarà distribuito gratuitamente nelle serate.

Gabriele Acerboni