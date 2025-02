"Sosteniamo il commercio di vicinato"

Il Pd appoggia Confcommercio nell’appello per sostenere e salvare i negozi di vicinato. "Ormai è evidente che c’è bisogno di un progetto e una visione complessiva, di un’idea in grado di promuovere il nostro centro come un sistema di offerta unitaria – dice Paolo Tosi (foto) consigliere comunale dem –, con nuove campagne di comunicazione e strategie innovative".

Caso emblematico della crisi del centro, oltre alle numerose saracinesche chiuse sparse un po’ ovunque, è il declino della Sala – aggiunge – che sta perdendo la sua identità di mercato centrale nell’indifferenza dell’amministrazione. Il mercato storico alimentare della Sala è sempre stato il cuore e il volano del commercio cittadino, ebbene dopo essere stato diviso in due parti con lo spostamento di alcuni banchi in piazza Mazzini è stato di fatto abbandonato a se stesso da questa amministrazione. Sulla Sala molti negozi storici (macellai, fornai) hanno chiuso e purtroppo nessuno si è fatto avanti per riaprirli".

"Era stato promesso un bando per l’assegnazione degli stalli mancanti in modo da ripopolare di banchi il mercato alimentare della piazza principale e di Piazzetta dell’Ortaggio ma non se ne hanno notizie – denuncia Tosi – - Ho sollecitato l’amministrazione perché la valorizzazione del mercato alimentare della Sala è fondamentale per il centro e il bando di assegnazione di tutti i banchi oggi è più necessario che mai. Evidentemente purtroppo l’amministrazione Tomasi sembra non credere nel rilancio del commercio cittadino oppure semplicemente non è all’altezza del compito che dovrebbe ricoprire".