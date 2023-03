Sos medici di famiglia "Mancano candidati La soluzione-tampone è alzare i massimali"

di Elisa Capobianco Il tema sanitario è sotto i riflettori ormai da settimane tra novità organizzative – dettate dalla riforma regionale – e criticità operative legate agli organici, alcune già ben note in provincia sia a livello ospedaliero che dell’assistenza di base. Un quadro complesso e dibattuto sul quale il direttore generale dell’Asl Toscana centro, dottor Paolo Morello Marchese, vuol fare chiarezza. Direttore, cosa accadrà a Pistoia con la riforma sanitaria regionale? "La riforma si basa su alcuni capisaldi che prevedono un rapporto ben definito tra mezzi di soccorso avanzato, cioè con medico eo infermiere, e popolazione, ma anche un adeguamento tecnologico della Centrale operativa 118. Per quanto riguarda la zona pistoiese, questo processo è iniziato nel 1998 con l’istituzione della prima automedica ed è terminato nel 2005 anticipando di fatto il DM 702015. Anche per la Centrale operativa, del resto, gli standard tecnologici sono al top e non hanno uguali per la loro completezza, almeno in regione. Dunque resterà tutto invariato con quattro automediche H24 a San Marcello, Pistoia, Lamporecchio e Pescia e una H12 ad Agliana; e le infermieristiche a Pistoia, Agliana e Montecatini. A questo dobbiamo aggiungere la postazione con medico ed infermiere stagionale di Abetone e 19 ambulanze...