Sos credito alle imprese Cna lavora in prima linea "Finanziamenti: 61 milioni"

61 milioni di finanziamenti garantiti deliberati e oltre due milioni di credito diretto erogato. Questo il supporto al credito che le imprese dell’area Pistoia-Prato hanno ottenuto attraverso Artigiancredito e i servizi messi a disposizione dal sistema della Cna. Il dato è emerso durante un convegno promosso da Cna Toscana sugli scenari del credito alle imprese che si è svolto alla villa Smilea di Montale. Di fronte ad una sala affollata di oltre 80 imprenditori hanno parlato il direttore della filiale di Firenze di Banca d’italia Mario Venturi e i massimi esponenti di Artigiancredito e Banca Aidexa, che hanno fatto il punto sulla situazione economica generale, caratterizzata da notevole incertezza, sull’andamento del credito alle imprese in termini di domanda e di offerta ma soprattutto sugli strumenti che vengono messi a disposizione delle imprese dai servizi della Cna.

Oltre al presidente di Cna Toscana Centro Claudio Bettazzi sono intervenuti il presidente di Artigiancredito Fabio Petri, il ceo di Banca Aidexa Federico Sforza e il responsabile di credito e finanza agevolata di Cna, Simone Marchi. Il direttore Venturi ha messo in luce come nel 2022 ci sia stata una decelerazione significativa nel credito alle imprese in Toscana e in particolare alle piccole imprese, fenomeno rilevante nell’area di Pistoia e di Prato. "Le imprese piccole – ha confermato il presidente di Cna Claudio Bettazzi – negli ultimi anni non hanno beneficiato dell’incremento del credito anzi si registra per loro una contrazione. Le banche sono sempre più restie a concedere finanziamenti di importo contenuto, cioè proprio quelli necessari alle pmi. Per questo abbiamo lavorato per dare opportunità alle imprese con accordi con istituti bancari, attraverso Artigiancredito e Banca Aidexa che lavora nel servizio fintech. Ci muoviamo anche per mitigare la rigidità della regolamentazione bancaria e per norme che supportino il sistema della garanzia mutualistica".

Gli strumenti offerti da Cna Toscana Centro sono stati illustrati dal vice-presidente Emiliano Melani, che ha messo in evidenza il credito diretto di Artigiancredito per le necessità finanziarie immediate e il cosiddetto "X Istant Garantito" in collaborazione con banca Aidexa che permette un finanziamento fino ad un milione di euro rimborsabile con garanzia all’80% di Artigiancredito. Inoltre Cna offre un supporto alle imprese insieme alla società di mediazione Finart Cna per l’analisi dei bisogni e la scelta del prodotto. I risultati del supporto alle imprese sono stati esposti dal presidente di Artigiancredito Fabio Petri. "Il 2022 – ha detto – si è chiuso per Artiginacredito con circa 480 milioni di finanziamenti garantiti alle imprese, che mediamente si vedono garantire 70mila euro. Sono stati erogati 35 milioni di credito diretto con importi medi di 20mila euro".

Giacomo Bini