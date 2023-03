Sos contratti e bollette Federconsumatori a fianco dei cittadini in difficoltà

Nei giorni scorsi si è svolto il congresso provinciale di Federconsumatori all’interno della sede della Camera del Lavoro di via Puccini, che si è chiuso con la riconferma del presidente uscente Giorgio Tibo anche per il prossimo mandato di quattro anni. Un lavoro importante, e di grande vicinanza ai propri utenti, quello che l’associazione a tutela dei consumatori porta avanti quotidianamente cercando di risolvere le pratiche legate a disservizi registrati nella contrattualistica oppure per far si che non possano proliferare tentativi di truffe, per esempio quelle telefoniche.

Il tutto aggravato da un quadro che, si sente anche all’interno di Federconsumatori, fa bussare la porta dell’associazione a famiglie oramai in condizioni di semi-povertà. "Gli ultimi anni ci stanno insegnando questo – conferma Giorgio Tibo – ci sono sempre meno soldi e le difficoltà sono elevate, ancor di più poi per chi vive da solo ed ha un monoreddito. E’ per questo che, come associazione, chiediamo che lo Stato intervenga per poter tornare a dare speranza a queste persone".

Tracciando un bilancio dell’attività svolta, negli ultimi due anni oltre mille persone si sono presentate nella sede di via Puccini per riuscire a difendere le proprie tutele che riguardano, in primis, contratti di telefonia o di energia elettrica, particolarmente in crescita nell’ultimo anno alla luce del forte aumento del costo delle bollette tanto che la forbice di differenziale fra le due specifiche si è ridotta notevolmente (97 pratiche per telefoni e 66 per bollette).

"Abbiamo chiuso il 2022 – conclude il numero uno di Federconsumatori Pistoia – con un bilancio che parla di rimborsi per poco più di 60mila euro recuperati dalle famiglie che si sono rivolti a noi per cifre non dovute: non mi sembra cosa da poco". Al fianco di Tibo, questo il nuovo direttivo provinciale: Enzo Aiuvalasit, Massimo Baronti, Furio Biagini, Edi Lory Dolfi, Tiziana Fabbri, Franco Fini, Marco Gentili, Francesco Muscarà, Sergio Frosini, Gianfranco Lepri, Manuela Gori, Caterina Mancini, Luisa Peruzzi, Franco Sandretti, Gianfranco Tolve, Corrado Vassallo.

Saverio Melegari