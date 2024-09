Sono 1916 i fedelissimi che hanno rinnovato

Sono state 1916 le tessere staccate durante la prima fase della campagna abbonamenti che ha preso il via il 24 agosto e si è conclusa sabato scorso. Soltanto in questa prima fase è stato praticamente raggiunto il dato che fu totalizzato al termine della campagna abbonamenti della passata stagione, a ottobre 2023. Un segnale importante da parte di tutta la tifoseria, che arriva proprio nel giorno in cui si apre la seconda fase di vendita libera per tutti. In questa prima fase sono stati tanti coloro che hanno effettuato un upgrade del proprio posto rispetto al precedente campionato e che, al momento, rimangono disponibili un numero molto limitato di abbonamenti per quanto riguarda la Curva Pistoia. A questo proposito la società, per dare a tutti la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento, una quota di tessere rimanenti della Curva non sarà messa in vendita online fin da queste prime ore ma sarà disponibile alla riapertura della biglietteria fisica mercoledì 11 settembre a partire dalle ore 17.30: l’invito, pertanto, è di recarsi quanto prima ad acquistare il proprio abbonamento per questo settore. "Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto da questa prima fase della nostra campagna abbonamenti – afferma Andrea Agazzani, direttore marketing di Estra Pistoia Basket 2000 – innanzitutto voglio ringraziare tutti i tifosi che ci hanno dato nuovamente fiducia alla vigilia di una stagione sicuramente entusiasmante, all’interno di un campionato di Serie A sempre più competitivo. Aver raggiunto questo dato importante penso che sia anche un segnale del fatto che la piazza ha accolto piacevolmente la politica adottata dalla società di non andare a ritoccare i prezzi per quanto riguarda la prelazione rispetto a quelli che erano i costi dello scorso anno. Adesso si apre la vendita libera e siamo convinti di riuscire a crescere ancora in maniera importante".

La ’Fase 2, dedicata alla vendita libera, ha preso il via lunedì e terminerà domenica 22 settembre. Gli abbonamenti si potranno acquistare online andando sul sito di www.etes.it cercando, nella sezione sport, la grafica relativa a Estra Pistoia Basket 2000. Inoltre sarà aperta la biglietteria del PalaCarrara (ingresso dalla tribuna centrale) dal mercoledì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 ed il sabato in orario 10.30-12.30. Inoltre sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento anche in una delle delegazioni dell’Automobile Club d’Italia presenti sul territorio per coloro che sono Soci Aci: a Pistoia presso la sede di via Ricciardetto, presso Porrettana Gomme in via Guicciardini (zona La Vergine) ed in via dello Stadio; le altre in provincia sono, invece, ad Agliana, Lamporecchio, Monsummano, Pescia, Quarrata e San Marcello Pistoiese.

Maurizio Innocenti