Soltanto un pausa di 48 ore. Poi la temperatura si rialzerà

Il caldo estremo dei giorni scorsi è finalmente messo in pausa, almeno per qualche giorno. Nella giornata di ieri una perturbazione atlantica, la prima dopo quasi quaranta giorni, è transitata sulla nostra provincia, portando pioggia e temporali. Non è piovuto molto: una decina i millimetri caduti in città, con i fenomeni più intensi che hanno colpito invece le province di Pisa e di Lucca. Il vero cambiamento è arrivato dal calo delle temperature: dopo una massima di circa 30 gradi, registrata a fine mattinata, le temperature sono calate sotto i 25 gradi un po’ dappertutto in pianura, regalando un po’ di refrigerio e un rimescolamento dell’aria. In collina, dove le temperature non avevano fatto in tempo a salire nella mattinata di ieri, le massime si sono fermate a 23-24°. Dunque l’estate è finita? Assolutamente no. Nella giornata di oggi saranno possibili nuovi brevi rovesci e temporali, ma in un contesto soleggiato e in progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le temperature, per la prima volta in questo agosto, rimarranno almeno per la giornata di oggi sotto le medie del periodo, con temperature massime che in città faranno fatica a superare i 30 gradi. Calo delle temperature che si ripercuoterà anche nei valori minimi, finalmente sotto i 20 gradi un po’ dappertutto, dopo quasi un mese di minime al di sopra di questa soglia. Gli amanti del caldo, nel caso non ne avessero avuto abbastanza all’inizio del mese, possono comunque stare tranquilli: già domani la temperatura aumenterà lievemente fino a tornare, nel fine settimana, 3-4 gradi al di sopra delle medie del periodo. Già giovedì, a esempio, a Pistoia torneranno a esserci circa 35 gradi al pomeriggio grazie (o "a causa", a seconda dei punti di vista) del ritorno in grande stile dell’anticiclone nord-africano. Non è finita qui: secondo le previsioni meteorologiche più aggiornate, il bel tempo e la stabilità atmosferica rimarranno sulla nostra provincia per tutto il mese di agosto. A oggi, almeno fino ai primi di settembre, non sono previsti cambiamenti del tempo significativi, se si escludono un paio di temporali pomeridiani possibili sulle montagne della provincia all’inizio della prossima settimana. Una previsione, comunque, da aggiornare con i prossimi bollettini vista la notevole distanza temporale. L’estate 2024, insomma, è solamente andata in pausa per 48 ore.

Francesco Storai