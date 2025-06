Sold out la cena con il generale. Vannacci parla del programma

E chissà che alla fine non sia lui, il candidato unico del centrodestra alle elezioni regionali in programma il prossimo autunno in Toscana. Il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, è atteso oggi alle 18.30 circa al ristorante Il Lago Verde di Serravalle, in occasione dell’appuntamento organizzato dal team "Lupi di Toscana" del movimento "Il mondo al contrario", nato sulla scia del saggio che ha trasformato il militare in un personaggio di primo piano della politica italiana.

Silvia Pellegrini, responsabile del team organizzatore, spiega che "le prenotazioni per la cena che si terrà subito dopo con l’europarlamentare hanno superato le più rosee aspettative".

"Il mondo al contrario" è il titolo del libro scritto da Vannacci e pubblicato nel 2023. Il libro ha suscitato ampie discussioni e polemiche per le opinioni espresse dall’autore su diversi temi sociali e culturali. Tra i temi trattati, vi sono questioni legate all’omosessualità, alla famiglia, all’immigrazione e al "politicamente corretto". Il libro, auto-pubblicato inizialmente, ha rapidamente scalato le classifiche diventando un caso editoriale.

Riccardo Buonamici annuncia intanto la costituzione del "“Team Vannacci Nembo Pistoia e Valdinievole“, con sede a Ponte Buggianese. Il gruppo è una articolazione territoriale dell’associazione “Il mondo al contrario” costituita per promuovere sul territorio, anche attraverso l’organizzazione di eventi, idee e valori che si ispirano al pensiero del generale, e a quanto contenuto nel suo libro, e quindi sviluppare lo studio delle tradizioni e della storia del popolo italiano, promuovere la formazione politica, culturale e professionale dei soci.

"In particolare – conclude Buonamici nell’illustrare gli intenti dell’associazione – di quelli più giovani, e quindi sensibilizzare la società al confronto democratico e plurale, divulgare quanto elaborato dall’associazione in un’ottica di confronto democratico e sviluppo.

Per qualsiasi informazione la nostra mail è: [email protected]".

Da.B.