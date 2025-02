Social media e benessere digitale. Il trucco è "prendersi una pausa"

PISTOIA "Benessere digitale", ovvero utilizzo etico e consapevole della tecnologia e dei social media. È attorno a questo tema che insiste la nuova campagna di promozione promossa dall’associazione Vento e Vertigine in collaborazione con Far.Com. e rivolta principalmente ai giovani che sono poi anche coloro che l’hanno ideata. La campagna, pensata nell’ambito del Bando Sponsorizzazioni 2024, prende vita da un concept originale sviluppato da Elisa Nello e coordinato da Walter Tripi. La volontà non è quella di demonizzare l’uso dei social o della tecnologia, riconosciuti come strumenti straordinari di connessione e opportunità, ma semmai invitare con l’ironia a riflettere sull’importanza di un approccio equilibrato e costruttivo, che non annulli l’umanità, la relazione interpersonale, l’empatia.

Con il claim "Forse è arrivato il momento di prenderti una pausa", l’iniziativa propone una serie di uscite che invitano a riappropriarsi delle cose semplici, ad utilizzare il proprio tempo online in modo alternativo e a non dimenticare di staccare la spina per godersi un libro, una gita, un bel film. Ogni attività sarà pensata per stimolare il senso critico e la creatività, favorendo un dialogo intergenerazionale sul rapporto con la tecnologia. "Vogliamo raggiungere anche genitori, educatori e chiunque voglia riflettere sul proprio rapporto con il digitale - affermano gli organizzatori -. Non vogliamo porre limiti, ma offrire strumenti per vivere il mondo digitale in maniera sana e appagante". Parte di questa campagna, per la cui realizzazione l’associazione ringrazia i creativi e Far.Com., sarà visibile proprio nelle farmacie comunali già dalle prossime settimane. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web dell’associazione, www.ventoevertigine.com. Previsti ulteriori momenti di formazione e informazione proprio sulla creatività digitale.