Slittano i lavori in piazza Catilina: fiere e mercati sono assicurati

Erano gli inizi di marzo quando, nel corso di un incontro con la popolazione del Comune di Abetone Cutigliano, l’assessore Lorenzo Ferrari mise a conoscenza dei lavori che sarebbero dovuti iniziare a breve, la numerosa rappresentanza di cittadini intervenuta all’evento: "Abbiamo spiegato il cronoprogramma – disse Ferrari – che nel piazzale Sant’Antonio –quello dove si svolge la Sagra di mezz’Estate - prevede la demolizione di alcuni garagini, il taglio delle piante a valle dell’area, il rinnovamento dell’illuminazione e dei sottoservizi". La previsione annunciata era quella di terminare i lavori entro l’estate. Gli altri lavori, quelli riguardanti piazza Catilina erano già stati previsti per dopo l’estate. Il costo complessivo è previsto in 746mila euro.

"Diversamente da quanto comunicato qualche mese addietro, - si legge in una nota diramata dallo stesso assessore Ferrari- i lavori sulla piazza Catilina ed il S. Antonio subiranno uno slittamento. Ciò è dovuto alla lentezza da parte di altri enti nel presentare il progetto alla Regione Toscana. Il nostro comune risulta infatti l’unico all’interno di tale bando, ad aver presentato il progetto esecutivo entro i tempi stabiliti dal bando stesso. Al fine di non far decadere il contributo, permettendo anche agli altri comuni di ricevere gli importi dovuti, la Regione ha posticipato la stipula dei contratti al mese di luglio. A seguito della firma seguirà la gara di appalto e quindi l’avvio dei lavori stessi". Ben più di una tirata d’orecchi nei confronti di qualche altro amministratore che, stando all’amara riflessione dell’assessore, non avrebbero svolto adeguatamente il proprio compito, danneggiando così i propri cittadini e quelli delle altre Amministrazioni coinvolte.

"Colgo quindi l’occasione per complimentarmi con i nostri dipendenti comunali – sottolinea la nota di Lorenzo Ferrari - che si sono spesi per presentare il progetto entro i tempi stabiliti, risultando il comune più virtuoso tra tutti i partecipanti al bando: bravi! Ci tengo altresì a rassicurare la cittadinanza in merito al regolare svolgimento dell’estate cutiglianese: fiere, mercati, eventi e manifestazioni potranno svolgersi regolarmente durante tutto l’arco estivo dal momento che i lavori inizieranno in autunno. Ci metteremo in azione al più presto per ridefinire il cronoprogramma dei lavori, - conclude rassicurante - in modo da comunicare il prima possibile le nuove necessità che interesseranno i mesi successivi all’estate".

Andrea Nannini