Sicurezza e danni. Video visionabili subito

PISTOIA

Da quando il T2 è entrato definitivamente a regime nell’area pistoiese, si susseguono le segnalazioni e le lamentele da parte degli utenti del trasporto pubblico su problematiche relative ad autobus che non passano o corse che saltano per i più svariati motivi. Solo di ieri, per esempio, le difficoltà sulla linea 58 o la 13 che collegano Quarrata e Casalguidi con il capoluogo in orario di ingresso delle scuole oppure i tagli riferiti al servizio in Valdinievole e nei collegamenti, specialmente, con gli istituti superiori di Pescia. Da anni, salita e discesa alla stazione di Pistoia vuol dire spintoni e ressa, spesso immotivata e pericolosa, fino al punto, come accaduto ieri e confermato da Autolinee Toscane, di arrivare a forzare le porte e romperle, danneggiando il mezzo con l’arrivo degli addetti dell’officina e un’ora di riparazione sul posto.

Nel frattempo, gli studenti colpevoli del danno si sono organizzati per spostarsi con altri mezzi e corse. Fra l’altro, quando ci si trova di fronte ad episodi del genere, spiega Autolinee Toscane, viene in soccorso il sistema di videosorveglianza, installato negli ultimi mesi su tutti i bus, che comprende dalle 5 alle 7 telecamere interne. Una strumentazione fondamentale visto che, per disavventure del genere, si può incorrere anche in risvolti penali come interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

A tal proposito, Autolinee Toscane spiega che sta definendo un progetto con le forze dell’ordine, con l’installazione di un apposito pulsante a disposizione degli autisti per consentire, in tempo reale, di far vedere agli organi preposti le immagini delle telecamere interne presenti a bordo dei mezzi per cercare, in futuro, di disincentivare queste azioni. L’intenzione di AT, però, resta quella di sensibilizzare sul corretto utilizzo del trasporto pubblico locale, anche con iniziative nelle scuole. Il tutto "con gesti semplici e poche regole come l’attesa composta sul marciapiede, senza buttarsi sulla strada, e con la salita ordinata, tipo ciò che succede alla stazione di Pistoia, le criticità si possono superare" specificano dall’azienda.