Sicurezza domestica. Dieci anni di CasaSicura. Bimbi pompieri per un giorno

PISTOIA

CasaSicura festeggerà, il 12 maggio, il suo decimo compleanno e lo farà con un’apertura straordinaria alla cittadinanza. L’11 maggio 2014 “CasaSicura Giorgo Tesi” ospitò i primi visitatori inaugurando così il primo ed unico percorso didattico sulla sicurezza domestica esistente in Italia su una superficie di 200 metri quadrati di locali coperti, arredati e riscaldati, dotati delle tecnologie più avanzate ed attuali, concessi in comodato dagli Istituti Raggruppati. Durante questi dieci anni CasaSicura non ha solo conservato il suo primato di unicità, ma al suo interno sono stati effettuati oltre 802 incontri formativi, ha accolto 30 direzioni didattiche, 170 scuole, 512 insegnanti e ha consegnato il Diploma di “Vigile del Fuoco Family” a 20.306 fra bambini, ragazzi, anziani, cittadini, immigrati, ecc.

La visita ha permesso a tutti loro di individuare i pericoli presenti nei nostri ambienti domestici, oltre ad apprendere la giusta strategia per evitarli o saperli gestire nel modo migliore. Inoltre hanno partecipato scuole provenienti da oltre 30 Comuni e 4 province. In Corso Gramsci 45, quindi, il 12 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 le socie e i soci dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco accoglieranno tutti coloro che desiderano conoscere questo progetto educativo finalizzato alla sicurezza domestica. I bambini più grandicelli e gli adulti potranno sperimentare l’emozionante camera sismica dove viene simulato un terremoto ondulatorio paragonabile al 4° della scala Richter, che permette di indicare il comportamento più idoneo da seguire in simili circostanze.

Nel piazzale antistante verrà allestita “Pompieropoli” un percorso ludico attraverso il quale i bambini diverranno pompieri per un giorno: in questo circuito fantastico potranno simulare le attività di un vero intervento indossando le protezioni di sicurezza come quelle dei vigili, affrontando la scala, la pertica ed il tunnel e spegnendo un vero fuoco; al termine riceveranno l’ambito Diploma di Vigile del Fuoco junior.

E per la gioia dei più golosi verrà offerto a tutti un gelato generosamente donato da Sammontana.