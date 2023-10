Sulle ipotesi di riconversione o ammodernamento dell’inceneritore il sindaco di Agliana Luca Benesperi afferma: "Occorre una riflessione accurata e sicuramente tutto sarà sottoposto al vaglio dei cittadini tramite un percorso partecipato. Stiamo individuando una data per la convocazione della commissione ambiente, per mettere tutti a conoscenza delle proposte arrivate sul tavolo di Cis. Da parte nostra non ci sono preclusioni di sorta, fermo restando che tutto dovrà passare da un processo partecipativo di coinvolgimento pieno dei cittadini". Intanto il consiglio comunale di Agliana si prepara a incontrare il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli, che sarà in sala consiliare giovedì 12 ottobre, alle 10. "Nell’anno del Sinodo – fa sapere il sindaco – come amministrazione comunale abbiamo con piacere raccolto l’invito del vescovo per un confronto sui problemi, le esigenze e i progetti della nostra comunità. Riteniamo la chiesa parte fondamentale del tessuto sociale e il confronto sarà sicuramente un arricchimento per tutti".

p.s.