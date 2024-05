Siamo Abetone Cutigliano. Ecco il gruppo civico a sostegno di Tonarelli

La campagna elettorale di Abetone Cutigliano inizia a prendere forma: dopo la presentazione della candidatura di Andrea Tonarelli, arriva l’ufficilità del nome della lista civica che lo sostiene del suo simbolo, che anch’esso si richiama a due Montagne che ricordano il Libro Aperto. "Nasce così la lista civica ’Siamo Abetone Cutigliano’ – si legge nella nota emessa dalla formazione che contenderà a Gabriele Bacci la poltrona di primo cittadino – formata da donne e uomi che amano e rispettano il proprio territorio". Al momento mancano soltanto i nomi dei candidati, che saranno svelati entro pochi giorni. "’Siamo Abetone Cutigliano’ non è soltanto il nome con il quale la nostra lista ha scelto di presentarsi a queste elezioni amministrative, ma è la filosofia di un gruppo di persone che amano e rispettano il proprio territorio e che hanno deciso di mettersi in gioco – scrivono –. Essere Abetone Cutigliano significa investire sul nostro territorio, coltivare le nostre risorse, valorizzare le nostre bellezze ed essere il più possibile attrattivi verso l’esterno. Perché l’obiettivo che sta alla base del nostro programma è proprio questo, quello di scegliere la montagna e per farlo è necessario preparare delle solide fondamenta".

Lo slogan scelto è "Costruiamo insieme un nuovo futuro per la Montagna", che sta a significare ascolto e dialogo con i cittadini partendo con il lancio di un questionario a tutta la popolazione che, nelle intenzioni dei proponenti, servirà per esprimere le criticità attuali e condividere le idee e le proposte per il territorio. "Le proposte che faranno parte del programma elettorale partono proprio da qui – dicono dalla lista a sostegno di Tonarelli –: dopo la sfiducia al Sindaco infatti si apre per noi una nuova fase dove è di fondamentale importanza riavvicinare i cittadini alle istituzioni e questo si fa solo attraverso il dialogo e l’ascolto sia delle proposte ma anche delle criticità. Per noi è obiettivo primario e urgente il decoro urbano: i nostri paesi e le loro piazze, i boschi e i sentieri sono il biglietto da visita del nostro territorio e devono ricevere una cura e una attenzione costante non solo sper i turisti ma anche per chi li vive tutti i giorni. Ma ancora il rilancio del nostro territorio passa anche e soprattuto da un rilancio economico e residenziale: vogliamo proporre bonus per chi apre una attività commerciale attraverso anche il taglio delle imposte comunali e incentivare la residenzialità attraverso contributi sull’affitto per coloro che decidono di trasferirsi in montagna. E poi la digitalizzazione di tutto il territorio – concludono – e un’attenzione particolare alle famiglie e alla terza età dove, soprattutto in materiale di salute, intendiamo riportare i servizi sempre più vicino ai cittadini".

Andrea Nannini