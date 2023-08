Si è spento Eugenio Fagnoni Docente, giornalista anche in tv e appassionato sindacalista

La sua voce inconfondibile, mite e pacata in perfetto stile da professore di tempi che non esistono più ma allo stesso tempo pungente, la conoscevano tutti grazie a "Ora Verde" ed i programmi che lo vedevano protagonista su Tvl. Le sue espressioni e la capacità di scrittura, invece, erano esaltate dall’attività di giornalista a "Il Tirreno", dove si occupava di un’altra passione che era quella legata alla Pistoiese. Tutto questo, da oggi, mancherà un po’ di più di fronte alla notizia della scomparsa, a 86 anni, di Eugenio Fagnoni, a lungo impegnato nel mondo della scuola dove è stato prima professore e poi dirigente di scuola media a Monsummano Terme, passando ad essere un volto noto televisivo locale dividendosi fra l’agricoltura, le eccellenze enogastronomiche del territorio ed il mondo sindacale.

"Viene a mancare un carissimo amico personale – afferma il presidente di Cia Toscana Centro, Sandro Orlandini (foto) – un amico dell’agricoltura e della Cia. Con Eugenio abbiamo condiviso tanti momenti importanti dell’agricoltura pistoiese, tanti momenti di confronto e di divulgazione di questo settore. Come Cia Toscana Centro continueremo a portare avanti le ragioni del settore, tenendo conto anche dei suoi consigli". Nato all’Orsigna, dopo l’attività da dirigente scolastico si è legato a doppia mandata con l’istituto "Barone de Franceschi" di Pistoia divenendo presidente dell’omonima Fondazione, incarico che ricopriva tutt’ora, oltre che fautore del "Premio Zini" per mettere in evidenza il legame fra giovani ed agricoltura. Qualche acciacco di salute, complice anche l’età, lo aveva colpito negli ultimi tempi, poi l’aggravarsi delle condizioni di salute fino a spegnersi nelle prime ore di ieri.

"Lo ricordo nella scuola media a Monsummano – il commento di Renzo Fagioli, ex segretario nazionale Cisl scuola – dove dette un contributo all’apertura verso i problemi del territorio, della tutela dell’ambiente per poi passare al De Franceschi, dove si è speso per mantenere aperto il convitto. Appassionato sindacalista, contribuì alla fondazione della Margherita in provincia". "L’ultima sua presenza alla Cisl è stata per l’intervista al segretario generale nazionale Luigi Sbarra –dichira la segretaria Cisl di Pistoia Alessandra Biagini –, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Pistoia che ha documentato con passione". Cordoglio anche dalla segretaria Fnp Cisl Pistoia, Cristina Zini. Così come della consigliera Pd, Federica Fratoni: "Eugenio ha affrontato fino alla fine ogni impegno con passione e intelligenza, che fosse il giornalismo, la scuola, la politica. Ho avuto l’onore di essergli amica e di confrontarmi con lui. Non dimenticherò il suo esempio". Fagnoni lascia la moglie Maria e i nipoti Cinzia e Sergio: il funerale domani, alle 9, alla chiesa della Misericordia di via del Can Bianco. Alla famiglia le condoglianze dalla nostra redazione.

Saverio Melegari