"Show unico al mondo". I numeri mozzafiato selezionati da Le Cirque

Quel che di magico accade lo fa il solo corpo dell’artista. Una sola è la parola d’ordine: meravigliare. E per il pubblico, lasciarsi trasportare. Fa tappa a Pistoia da domani, venerdì 8 dicembre fino a domenica 10, negli spazi del PalaCarrara, in viale Fermi, a Sant’Agostino, il Gran Gala Alis, spettacolo prodotto da Le Cirque Top Performers, in giro per il mondo dal 2016 con una sequenza impressionante di sold out e successi che lo hanno decretato "show unico al mondo". Un atto unico di un’ora e qurantacinque minuti durante il quale si susseguiranno numeri "al limite dell’immaginazione e delle capacità umane" che non vedranno il coinvolgimento di animali. Il cast di Alis è composto da diciannove artisti selezionati tra i migliori del Nouveau Cirque, come illustra il fondatore di Le Cirque Top Performers Gianpiero Garelli, provenienti da Canada, Stati Uniti, Polonia, Cina, Taiwan, Italia e Ucraina. La tournée invernale proseguirà poi al Modigliani Forum di Livorno, allo Stadium di Genova e all’Allianz Cloud di Milano. A legare fra loro le fenomenali performance un filo conduttore che affonda le proprie radici nella letteratura fantastica dell’Ottocento, ispirandosi liberamente agli indimenticabili capolavori di Lewis Carroll.

Alle arti circensi si aggiungono, quindi, gli elementi di narrativa, interpretati attraverso il linguaggio del corpo, la musica e la danza. L’intento non è portare in scena una semplice narrazione lineare, ma un’esperienza coinvolgente e appassionante, capace di far tornare bambini gli spettatori, permettendo loro di riscoprire, passo dopo passo, il piacere di stupirsi e di emozionarsi. Il collettivo di artisti presenterà dodici numeri, aerei e a terra, eccezionali e mozzafiato che tenderanno ai limiti dell’immaginazione e delle capacità umane e che li hanno resi celebri in ogni angolo del mondo. In pochi anni (dal 2016 ad oggi, escludendo il periodo di stop obbligato dalla pandemia), Alis ha permesso alla compagnia Le Cirque Top Performers di essere considerata dagli addetti ai lavori la realtà europea più importante in questo genere di spettacoli.

I biglietti possono essere acquistabili sul sito ufficiale di Le Cirque Top Performers, www.lecirquetopperformers.com

Per una consultazione più rapida, si può fare riferimento al sito www.alisticket.it.

Ricordiamo infine gli orari deglii appuntamenti pistoiesi che saranno alle ore 17 nelle giornate di venerdì e sabato e alle 21 la domenica.

l.m.