"Shakespeare da tavolo", si gioca con i classici. Doppio appuntamento con la prosa per tutte le età

Sono due gli appuntamenti di richiamo attesi per oggi al Funaro. Si inizia alle 17.30 con "Un pesciolino quasi nero", storia creata da Carlo Menichi con musiche e canzoni di Maurizio Geri, una proposta dell’ensemble Cantafiabe (composto da Franca Baldini, Rosalba Bucci, Giuseppe Cipollini, Maurizio Geri, Vanni Menichi, Fiorenza Petrucci), ‘prodotto’ del Centro studi ricerche espressive. "Un pesciolino quasi nero" vuol essere un omaggio allo scrittore iraniano Samad Behrangi e riprende il testo che il Csre mise in scena negli anni ’70. Il Cantafiabe con questo primo lavoro, frutto di un lungo percorso laboratoriale, realizzato con il sostegno di Fondazione Caript, intende inserirsi in un contesto che parli, nella scuola elementare, di educazione sentimentale e del valore che viene dato alle persone e alla natura. Un percorso fatto da piccole storie, in una messa in scena minimalista: un tavolo, sei sedie e immagini dipinte sulle facciate di una scatola. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Alle 20.45, sempre al Funaro, torna invece "Shakespeare da tavolo" di e con Massimiliano Barbini, con "Cimbelino" quale titolo del Bardo al centro di questa serata. In una ribalta frequentata da oggetti di uso quotidiano sostenuti dalla forza dell’immaginazione si alternano i racconti di alcune opere di Shakespeare, comprese quelle messe in scena meno frequentemente, aneddoti sulla sua vita e musiche che vanno dal periodo elisabettiano ai nostri giorni, in un contenitore di quaranta minuti che trasforma in spettacolo il ‘caro vecchio riassunto’. I biglietti sono in vendita ai prezzi di 15 (intero) e 12 euro (ridotto); acquisti alla biglietteria del Teatro Manzoni, al Funaro e on line su www.bigliettoveloce.it.