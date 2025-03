Settore trasporti . Tante assunzioni

Il settore dei trasporti assume personale nella regione. Numerose le posizioni aperte che si trovano sui siti di Autolinee Toscane, Gest e Ferrovie dello Stato. Per quanto riguarda Autolinee, il gestore unico del traporto pubblico locale in Toscana seleziona autisti con patente D e Cqc a Firenze, Prato, Siena, Arezzo, Pisa, Livorno, Lucca, Massa. E’ offerto contratto a tempo indeterminato.

Chi ha la patente B, ma non ha ancora la Carta di qualificazione del conducente, può candidarsi per partecipare al corso di formazione che l’azienda organizza all’interno della sua accademia. Tra le altre figure ricercate da Autolinee Toscane: addetti Rot (Rete orari e turni), per le sedi di Arezzo e Grosseto, meccatronici, ingegneri di manutenzione. Per candidarsi: careers.at-bus.it/it/annonces.

Gest, la società che gestisce la tramvia di Firenze, è invece alla ricerca di un operatore di manutenzione rotabile (meccanico) per il reparto meccanica, nella sede di Scandicci. Tra i requisiti: diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore, perito meccanico (o elettrico/elettronico) e patente B. Tutti i dettagli e le modalità di candidatura sono consultabili sul sito gestramvia.it, alla sezione "lavora con noi".

Infine, Ferrovie dello Stato seleziona un esperto tecnico specialista pantografo, un esperto in misure ambientali da inserire in Italcertifer, due esperti in test in ambito meccanico, due specialisti segnalamento ferroviario. Per consultare le posizioni aperte: fscareers.gruppofs.it/jobs.php.