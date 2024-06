Settore giovanile unico per la AM Aglianese

Un unico settore giovanile neroverde dai bambini alla prima squadra. È il risultato dell’accordo tra l’AM Aglianese, la società scaturita dal cambiamento di nome di Amici Miei, e l’Academy Aglianese, la società che da anni fa calcio giovanile ad Agliana. "Dalla stagione calcistica 2024/2025 – afferma un comunicato congiunto dei due club - la società AM Aglianese rappresenterà il paese di Agliana non solo con la prima squadra, ma, grazie alla disponibilità della Academy C.G. Aglianese, anche con tutta la filiera del settore giovanile e scuola calcio".

Il risultato di un’unica filiera calcistica è stato raggiunto dopo una serie di incontri tra le due società che hanno trovato un’intesa sull’obbiettivo di "donare al territorio aglianese una realtà sana, completa e stimolante, dove i ragazzi possano intraprendere il loro percorso di crescita sportiva".

Il comunicato spiega così l’accordo. "Da una parte la società AM Aglianese ha mostrato una particolare sensibilità nei confronti dell’importanza del settore giovanile del paese, volendo con forza trovare un modo per valorizzarlo ulteriormente. Dall’altra, il lavoro già svolto in questi anni dalla società Academy C.G. Aglianese è risultato una formidabile base di partenza per il futuro, come fondamentale è stata la disponibilità della società di mettersi a disposizione per la realizzazione di un progetto che mira a dare lustro al paese di Agliana".

L’AM Aglianese rivolge un sentito ringraziamento ai dirigenti dell’Academy e "in particolare al presidente Gianluca Zarrini, a Piero Marini ed al direttivo tutto, che, pur cessando l’attività della società, con altruismo e lungimiranza hanno permesso la prosecuzione ed evoluzione del percorso da loro brillantemente e proficuamente avviato facendone confluire i frutti in una nuova realtà unitaria rappresentativa del territorio".

A breve verranno resi noti i dettagli su come effettuare l’iscrizione al nuovo settore giovanile targato AM Aglianese.

Giacomo Bini