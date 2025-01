Servizio Civile Universale. Fra crescita e formazione

PISTOIASul sito del Governo www.scelgoilserviziocivile.gov.it è consultabile il bando che offre ai giovani un’opportunità di crescita per la loro formazione, sia personale sia professionale. Fra tutti coloro che decideranno di aderire alla proposta, saranno selezionati complessivamente 62.549 giovani, da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale, in Italia e all’estero.

Con l’entusiasmo che la contraddistingue in ogni attività che organizza, la presidente della sezione territoriale pistoiese di Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Tiziana Lupi, si è data un bel da fare affinché la notizia si divulgasse capillarmente, considerandola occasione importante per coinvolgere i giovani nel servizio civile, attività che considera risorsa essenziale per le associazioni, soprattutto se trattano le disabilità.

Attrarre giovani offrendo loro la concretezza di crescere, con progetti che possono condividere secondo valori appartenenti al mondo del volontariato è importante, soprattutto oggi che a questo mondo sono richieste competenze umane ma ancora di più professionali.

Essendo sempre più evidente lo scollamento generazionale nel modo di concepire il volontariato, con la necessità di trovare nuovi punti di incontro per conciliare l’esperienza note con le nuove potenzialità che i giovani possono portare, il bando si legge come modalità attiva utile per colmare il divario.

I progetti prevedono un orario di lavoro pari a 25 ore settimanali o con un monte ore annuo variabile, e per gli operatori volontari selezionati riceveranno un compenso mensile di € 507,30: le domande di partecipazione sono da presentare entro le ore 14 di martedì 18 febbraio, attraverso la piattaforma Dol raggiungibile con pc, tablet e smartphone all’indirizzo www.domandeonline.serviziocivile.it Il progetto di Unione Ciechi Pistoia assorbirà 6 persone da impiegare nel servizio civile operativo in tutta la provincia: di queste, 4 saranno assegnate alla sede di Pistoia, 2 a quella di Montecatini. Info: Uic Pistoia Ets, via Ferrucci 15, tel. 0573 22016