Servizio bus e maltempo. Le modifiche

Sono ancora in corso variazioni e modifiche degli itinerari dei bus a causa dei numerosi impatti sulla viabilità provocati dal maltempo delle scorse ore. Sulla base della riattivazione e ripristino della viabilità, Autolinee Toscane fa sapere che il servizio tornerà progressivamente regolare.

Tutti gli aggiornamenti sui servizi si possono trovare sulla pagina web dedicata agli aggiornamenti a seguito dell’emergenza meteo: https:www.at-bus.ititemergenzameteo.

In particolare, At rende noto che il collegamento tra Pistoia e Quarrata, effettuato con la linea 13, è presente ma momentaneamente limitato in Via Montalbano a Quarrata (all’altezza dei Civici 252 e 237).