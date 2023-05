"Serravalle e Casalguidi, vita religiosa e civile" Seconda presentazione del libro di Roberto Daghini

Seconda serata di presentazione per il libro di Roberto Daghini "Serravalle e Casalguidi appunti di vita religiosa e civile". Stasera, martedì 30 maggio, alle ore 21, all’Oratorio della Vergine Assunta di Serravalle, l’autore terrà infatti la seconda presentazione della sua ultima fatica letteraria. La speranza, è quella di replicare la grande partecipazione di pubblico che il 23 maggio, ha assistito al primo evento di presentazione alla Sala Francini di Casalguidi. "La pubblicazione di Roberto Daghini – si legge nella presentazione – poggia sulla meticolosa consultazione degli archivi parrocchiali delle parrocchie di Santo Stefano a Serravalle, San Filippo a Castellina e San Marcello a Vinacciano. Tre angoli distinti del Comune di Serravalle tutti accomunati da storie ed episodi interessantissimi che si sono succeduti dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai giorni nostri. All’interno della narrazione di Daghini, trovano spazio anche alcune storie molto interessanti di concittadini che hanno lasciato la loro impronta nel loro lavoro o nella loro missione di vita. Il riferimento al vescovo Cesare Benedetti è in questo caso doveroso. Nato a Vinacciano, abbracciò molto giovane la vita religiosa nell’ordine francescano, assumendo il nome di Francesco. Dopo aver prestato la sua opera in alcune diocesi toscane, accettò di buon grado l’incarico vescovile in Bolivia, dove rimase circa un trentennio e dove ancora riposano le sue spoglie".

Certa che anche la presentazione di stasera sarà ampiamente partecipata è l’assessore alla Cultura Ilaria Gargini: "E’ un’opera veramente interessante e che consente una conoscenza davvero importante del territorio in cui viviamo>.