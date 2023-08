Serata sotto una pioggia di stelle Con i telescopi ad alta precisione

Tante le iniziative, per trascorrere il mese di agosto in compagnia, al Rifugio Centro visite Cascina di Spedaletto: musica dal vivo, osservazioni astronomiche, una mostra, fotografie dell’ambiente naturale in concorso ed escursioni guidate nella riserva sui sentieri dell’Appennino. Primo appuntamento domani sera, venerdì 11 agosto, dalle ore 21,30, con l’osservazione del cielo stellato con i telescopi ad alta precisione, a cura dell’associazione Astrofili di Quarrata e dell’Osservatorio scientifico Valbisenzio insieme all’associazione di promozione culturale e ambientale del territorio "Passione natura Biobiettivi". Tre giorni di escursioni sono in programma per il week end che precede Ferragosto: sabato 12 agosto partenza alle 9.30 per Lavacchio e Monachino, con il ritorno costeggiando il torrente Limentra; domenica 13 agosto, alle ore 9, in cammino per Acquifreddula proseguendo poi per un sentiero immerso nel verde dei boschi dell’Alberaccio verso il Ponte de Rigoli; lunedì 14 agosto, dalle ore 10, la meta dell’escursione sarà l’antica abbazia di Badia a Taona. Il ritrovo è sempre al Rifugio Centro visite Cascina di Spedaletto 15 minuti prima della partenza (per informazioni e prenotazioni telefonare alle guide ambientali escursionistiche Cinzia 347.1933742 oppure Enrico 338.3037439). E’ prevista la sosta per il pranzo al sacco.

Sempre sabato 12 agosto alle ore 16 sarà inaugurata al Rifugio la mostra di pittura di Laura Pacini "Alberi tra realtà e Fantasia" che resterà aperta fino al 20 agosto, con orario 10-18. Per gli appassionati di musica d’autore dal vivo la domenica pomeriggio, alle 17.30, esibizione del duo Igor Santini e Matteo Diddi. A seguire apericena (prenotare al 347.1933742 oppure al 338.3037439).

Fino al 20 agosto intanto i ragazzi e le ragazze dai 7 ai 13 anni che amano cimentarsi con la fotocamera possono consegnare le loro foto per partecipare al II concorso fotografico "Fotografa la Riserva", organizzato da "Passione Natura Biobiettivi" con la Riserva naturale Acquerino e Cantagallo. La partecipazione al concorso è gratuita, la premiazione delle foto più belle avverrà il 27 agosto (per info Cinzia 347.1933742 oppure Enrico 338.3037439).

D.G.